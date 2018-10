Milan e Gattuso a rapporto da Leonardo e Maldini | Champions per forza

Milan - Ricardo Rodriguez difende Gattuso : “stiamo tutti con lui - faremo di tutto per tornare a vincere” : Il giocatore rossonero ha parlato della situazione complicata che sta vivendo Gattuso, sottolineando come tutta la squadra sia con lui “Quando si perde una partita, due partite, si parla sempre dell’allenatore, diventa normale. Ma noi stiamo bene con Gattuso, tutti stanno bene e facciamo ogni cosa non solamente per lui, ma anche per noi, perché quando si perde si sta sempre male“. Nessuna crepa nello spogliatoio rossonero ...

Milan - Rodriguez : 'Stiamo bene con Gattuso - siamo con lui' : 'Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi'. Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, in un'intervista a Sky Sport, difende la posizione di Rino Gattuso, in discussione dopo le due brutte sconfitte contro Inter e Betis. 'È normale - aggiunge lo svizzero - che si parli sempre di un allenatore quando perdi due ...

Milan - Rodríguez : "Diamo il massimo per Gattuso - con la Samp vogliamo rilanciarci" : Il terzino rossonero difende il suo allenatore dalle critiche e sgombra il campo dalle ipotesi di esonero

Milan - Rodriguez : 'Stiamo bene con Gattuso - siamo con lui' : 'Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi'. Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, in un'intervista a Sky Sport, difende la posizione di Rino Gattuso, in discussione dopo le due brutte sconfitte contro Inter e Betis. 'È normale - aggiunge lo svizzero - che si parli sempre di un allenatore quando perdi due ...

Milan - Rodriguez : "Tutti con Gattuso - con la Samp per il rilancio" : tutti con Gattuso - Intervistato da Sky Sport 24, il terzino del Milan e della nazionale svizzera ha ribadito il sostegno della squadra a Gattuso: "Quando si perdono due partite consecutive è normale ...

Milan : Rodriguez - siamo con Gattuso : MilanO, 26 OTT - "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi". Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, in un'intervista a Sky Sport, difende la posizione di Rino Gattuso, in discussione dopo le due brutte sconfitte contro Inter e Betis. "È normale - aggiunge lo svizzero - che si parli sempre di un allenatore quando perdi due ...

Milan : Rodriguez - siamo con Gattuso : ANSA, - MilanO, 26 OTT - "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi". Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, in un'intervista a Sky Sport, difende la posizione di Rino Gattuso, in discussione dopo le due brutte sconfitte contro Inter e Betis. "È normale - aggiunge lo svizzero - che si parli sempre di un allenatore quando perdi due ...

Milan - Rodriguez : 'Nessun problema con Gattuso - ci troviamo bene con lui. Ora mostriamo di essere forti' : Lo sa bene anche Ricardo Rodriguez , che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della squadra rossonera. Obiettivi precisi per il terzino: "Siamo tutti arrabbiati " ha detto il difensore ...

Gennaro Gattuso sta per essere esonerato : la voce dentro il Milan - al suo posto Leonardo : L'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina del Milan si fa sempre più concreto specialmente dopo la sconfitta in Europa League di ieri sera, giovedì 25 ottobre, contro il Betis. Gennaro Gattuso ...

Gattuso esonerato?/ Milan - svolta tattica contro la Samp : a chi si affida Rino per scacciare lo spettro di Leo : Gattuso esonerato? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:50:00 GMT)

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - Leonardo nuovo allenatore in pole su Donadoni - Conte - Wenger... : GATTUSO ESONERATO? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Milan - Gattuso ad un passo dall’esonero : Sampdoria decisiva per il suo futuro : Ora rischia davvero, dopo le tante voci, dopo le tante indiscrezioni, adesso il futuro di Gattuso sembra proprio appeso ad un filo. La sconfitta in Europa League, contro il Betis Siviglia, avrebbe fatto infuriare i dirigenti rossoneri che, ora come ora, non si fidano più dell’attuale tecnico. Le prossime partite con Sampdoria e Genoa (recupero […] L'articolo Milan, Gattuso ad un passo dall’esonero: Sampdoria decisiva per il suo ...

Milan - Gattuso sempre più a rischio. Tra Conte e Donadoni spunta l idea Wenger : MilanO - La posizione di Rino Gattuso è sempre più complicata. La sconfitta casalinga con il Betis Siviglia in Europa League, arrivata quattro giorni dopo il bruciante ko nel derby in pieno recupero, ...

Milan - la panchina non va : Gattuso appeso ai titolari : Il giorno dopo è quello delle riflessioni: quando la squadra si ritroverà a Milanello sarà necessario un confronto. Servono, soprattutto, le soluzioni al problema e vanno trovate in fretta: tra due ...