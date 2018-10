Migranti | polizia Messico si ritira | Carovana verso Oaxaca

Carovana Migranti - il Messico offre permessi di lavoro a chi chiede asilo. La polizia blocca i profughi in cammino : La polizia del Messico è schierata – di nuovo – in armi contro la Carovana honduregna. Un centinaio di agenti della polizia federale, equipaggiati con caschi e scudi, ha bloccato all’alba di sabato la statale 200 all’altezza della città di San Pedro Tapanatepec, in Oaxaca. Dopo un confronto tra il commissario generale Benjamín Grajeda Regalado e rappresentanti dei migranti, alla marcia è stato riaperto ...