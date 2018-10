Michele Placido inaugura con un sold out La bella stagione dello Spazio Tondelli

Michele Placido : "Guardo con interesse al nuovo governo - a questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca - ma che porti avanti le sue idee" : In "Viva l'Italia", film del 2012 di Massimiliano Bruno, Michele Placido era un politico che in seguito ad un ictus cominciava a dire tutta la verità, nefandezze e tradimenti inclusi. Nel periodo in cui il Movimento 5 Stelle iniziava la sua ascesa il film, dura critica alla "casta", fu un discreto successo di critica e pubblico. Intervistato da Libero, l'attore pugliese si confida su futuro, politica e vita privata. Il suo prossimo ...