Michele Bravi Sono single per colpa del Grande Fratello | ha cambiato la mia

Michele Bravi : "La canzone mai finita è diventata così il mio primo romanzo" : Il cantante racconta il libro 'Nella vita degli altri' che esce oggi. 'Lo dedico all'empatia: in tutti quelli che incontriamo c'è un pezzo di noi' Intervista A 23 anni, Michele Bravi ha già vinto un'...

Instore tour di Michele Bravi per Nella vita degli altri - in libreria dal 23 ottobre : tutti i firma copie : L'Instore tour di Michele Bravi per Nella vita degli altri è finalmente ufficiale. L'artista di Città di Castello è quindi pronto a incontrare i fan per la firma della copia del libro che arriverà il 23 ottobre in tutti i negozi fisici e digitali. Il debutto è quindi pronto, dopo le parole spese sui social con le quali ha presentato il progetto ora in via di definizione. I firma copie partiranno dal 23 ottobre con la prima tappa al Mondadori ...

Arriva il primo libro di Michele Bravi - annunciato il romanzo Nella vita degli altri : tutti i dettagli : Il libro di Michele Bravi è Nella vita degli altri. Dopo un'estate all'insegna della musica, l'artista di Città di Castello è ora pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera con il rilascio di un romanzo nel quale racconta uno spaccato dell'esistenza altrui che si ripete come una costante. Il libro sarà disponibile per i pre-order in tutti gli store digitali dal 5 ottobre, mentre dal 23 ottobre sarà possibile acquistarlo in tutte le ...

Gli opening act di Laura Pausini per Fatti Sentire World Tour da Michele Bravi a Irama e Federica Carta : Sono stati annunciati gli opening act di Laura Pausini per Fatti Sentire World Tour che, dopo le date al Mediolanum Forum di Assago (Milano), proseguirà in tutta la penisola nei palazzetti dello sport. In ogni concerto, Laura Pausini sarà anticipata sul palco da un artista italiano che avrà il compito di aprire il suo spettacolo. A Milano, dopo la prima data senza opening act, sono stati Virginio, Deborah Iurato ed Irama ad aprire i suoi live ...

Battiti Live 2018 - Bari/ Pagelle tappa finale : da J-Ax a Michele Bravi - i top della serata : Battiti Live 2018, Bari: cantanti e Pagelle della finale. J-Ax protagonista con la sua musica e i suoi consigli, seguito dal successo di Michele Bravi. Fra i top anche Malgioglio.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 01:32:00 GMT)

