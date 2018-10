Meteo | maltempo in tutta Italia fino a lunedì | forti raffiche di vento e nubifragi

MALTEMPO - ALLERTA Meteo ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Meteo Monza e Brianza : maltempo alla carica - arriva l'autunno : Già dalla giornata di oggi, venerdì 26 ottobre, e più segnatamente nel weekend, il tempo a Monza e su tutta la Brianza inizierà a mostrare un volto decisamente più autunnale. Una serie di intense perturbazioni atlantiche sta infatti avvicinandosi ai settori occidentali del Mediterraneo, dove "scaveranno" un minimo depressionario in grado di portare diversi giorni consecutivi di maltempo su tutto il nord Italia grazie al richiamo di correnti ...

Meteo weekend : maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Da domani pioverà anche a Sud : Una forte perturbazione proveniente dal Nord Europea rovinerà il fine settimane inizialmente a Centro-Nord e Sardegna. Attesi accumuli di pioggia oltre i 150 l/mq. Dalla serata di domani peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio.Continua a leggere

Previsioni Meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Aggiornamenti Meteo Liguria : la prossima settimana inizierà il dominio del maltempo : Nel suo aggiornamento mattutino odierno, il modello americano di previsione meteorologica GFS ribadisce ulteriormente (allineandosi in parte anche alla sua controparte europea ECMWF) quanto già detto nei giorni scorsi: l'autunno sta per colpire la nostra regione e lo farà in maniera molto decisa. Già da domani infatti le condizioni meteorologiche volgeranno verso un rapido peggioramento, con le prime deboli piogge che faranno capolino ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Meteo - cambia di nuovo tutto : weekend di maltempo e pericolo di alluvioni-lampo : Sole e temperature miti resisteranno sull'Italia fino a giovedì, poi a causa di una forte perturbazione atlantica il maltempo si impadronirà della Penisola portando precipitazioni intense e persistenti su molte regioni della Penisola con fenomeni che localmente potrebbero creare disagi e danni.Continua a leggere

Meteo Liguria : previsto maltempo nel weekend : L'autunno sulla Liguria si è fatto attendere con trepidazione anche quest'anno: i mesi di settembre e ottobre non hanno visto alcun fenomeno Meteorologico importante e sono trascorsi nel più totale "anonimato", portando il territorio regionale nuovamente sull'orlo della siccità. Tutto questo a causa della posizione anomala dell'anticiclone delle Azzorre che, sospinto da una forte attività ciclonica nell'oceano atlantico, ha centrato il suo ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Previsioni Meteo - ultime ore di maltempo al Sud mentre arriva una bolla di caldo anomalo che domani porterà +30°C al Nord [MAPPE] : 1/34 ...

Allerta Meteo Estofex - la goccia fredda alimenta il maltempo al Sud con nubifragi - grandine e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una giornata di maltempo e piogge torrenziali su molte aree del Sud Italia, oggi, martedì 23 ottobre, il maltempo andrà a concentrarsi più verso l’estremo Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi, importanti avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, Malta, Grecia, Turchia meridionale, Cipro, Libano e Siria per nubifragi e grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di ...

Meteo - maltempo al sud : allerta rossa in Calabria : Violenti temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali, soprattutto in Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa.Continua a leggere