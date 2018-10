Meteo Liguria | diramata l' allerta arancione

Allerta Meteo Liguria : Genoa-Udinese si gioca - osservato speciale il bacino del Polcevera : La protezione civile regionale della Liguria ha modificato e diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. L’Allerta gialla diventa arancione dalle 20 di questa sera alle 15 di domani. L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha reso noto che non è a rischio la gara di campionato tra Genoa e Udinese in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris. osservato speciale resta il bacino ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per piogge diffuse e temporali sabato 27 e domenica 28 ottobre : La protezione civile regionale della Liguria ha modificato e diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione dell’Allerta: Zone a, d (tutti i bacini): gialla fino alle 23.59 di domani, domenica 28 ottobre Zone b c,e (tutti i bacini): gialla fino alle 19.59 di oggi, sabato 27 ottobre, poi arancione fino alle 14.59 di domani, domenica 28 ottobre, quindi di nuovo gialla fino alle 23.59 di domani, ...

MALTEMPO - ALLERTA Meteo ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Allerta Meteo Liguria : domani sospeso il rientro degli sfollati di ponte Morandi : Sospese automaticamente allo scattare dell’Allerta meteo di domani le operazioni di rientro nelle case della zona rossa di ponte Morandi per il recupero degli effetti personali da parte dei residenti sfollati a Genova. I rientri, che proseguono al ritmo di 24 abitazioni al giorno, rimarranno bloccati fino a cessata Allerta meteo per poi ripartire passata la perturbazione. L'articolo Allerta meteo Liguria: domani sospeso il rientro degli ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per “piogge diffuse e temporali” sabato 27 ottobre - tutti i dettagli : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione dell’Allerta: Tutte le zone, bacini piccoli e medi: dalle 6 alle 23.59 di domani, sabato 27 ottobre Tutte le zone, bacini grandi: dalle 15 alle 23.59 di domani, sabato 27 ottobre Data la tipologia dell’evento, verranno effettuate ulteriori valutazioni relative ai colori e alle zone coinvolte ...

Aggiornamenti Meteo Liguria : la prossima settimana inizierà il dominio del maltempo : Nel suo aggiornamento mattutino odierno, il modello americano di previsione meteorologica GFS ribadisce ulteriormente (allineandosi in parte anche alla sua controparte europea ECMWF) quanto già detto nei giorni scorsi: l'autunno sta per colpire la nostra regione e lo farà in maniera molto decisa. Già da domani infatti le condizioni meteorologiche volgeranno verso un rapido peggioramento, con le prime deboli piogge che faranno capolino ...

Meteo Liguria : previsto maltempo nel weekend : L'autunno sulla Liguria si è fatto attendere con trepidazione anche quest'anno: i mesi di settembre e ottobre non hanno visto alcun fenomeno Meteorologico importante e sono trascorsi nel più totale "anonimato", portando il territorio regionale nuovamente sull'orlo della siccità. Tutto questo a causa della posizione anomala dell'anticiclone delle Azzorre che, sospinto da una forte attività ciclonica nell'oceano atlantico, ha centrato il suo ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità “arancione” su tutta la regione : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: zona a (bacini piccoli) rossa fino alle 15, poi arancione fino alle 18.00, poi gialla fino alle 22.00 di oggi giovedi’ 11 ottobre zona a (bacini medi e grandi): rossa fino alle 15, poi arancione fino alle 22, poi gialla fino alle 23.59 di oggi giovedi’ 11 ...

Liguria - prolungata l’allerta Meteo : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Allerta Meteo in Liguria : nubifragi stazionari nel savonese - sale il Letimbro. Occhio a Genova a breve : Forti temporali in atto in Liguria, preoccupa il Letimbro, caduti fino a 300 mm nell'interno savonese. Vi abbiamo parlato poc'anzi dei forti nubifragi in atto nelle zone interne del savonese per...

Liguria - allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione|Mappa : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

