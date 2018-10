Messico | in qualifica progressi per la Ferrari | ma non abbastanza

Formula 1 - GP Messico. Vettel dopo le libere : 'Concentrati su qualifica e gara' : "E' stato molto difficile per me e per noi far funzionare la macchina nel modo giusto oggi. E' stato interessante al mattino confrontare i pacchetti. Noi ci siamo concentrati di più a preparare ...

Max Verstappen - GP Messico F1 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

