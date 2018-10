Meno male che non ho sposato Simon Le Bon | a 60 anni è diventato un pantofolaio

Nadia Toffa : "Non ho paura di morire. Il cancro come dono? Meno male che ho le spalle larghe!" : Nadia Toffa è tornata a parlare della sua malattia, e ha scelto i microfoni di Uno, Nessuno e 100Milan, la trasmissione di Radio24. La "iena" più discussa del momento ha avuto occasione di raccontare gli ultimi sviluppi della battaglia contro il cancro che la vede impegnata ormai da un anno, e che dal malore che l'ha colpita a Trieste durante la realizzazione di un servizio per il programma di Italia 1 interessa tutti i fan e non della ...

Genitori e bambini : Meno male che ci sono i nonni! : Divertenti, attenti, sempre pronti a dare una mano e a fare le coccole ai loro nipotini: se non ci fossero i nonni bisognerebbe inventarli! Inutile negare: senza di loro la nostra vita sarebbe molto più complicata e difficile. I nonni infatti rappresentano da sempre una figura insostituibile che sia affianca a quella dei Genitori. Alzi la mano chi, pensando alla propria infanzia, non ricorda con tenerezza i pranzi a casa della nonna a mangiare i ...

«Temptation Island Vip» : Meno male che c’è Valeria Marini : Temptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island ...

Lungo i Tropici ci sono alMeno 7 uragani : è normale? : Dall'altra parte del mondo avanza Mangkhut, il Super Typhoon di categoria 5, verso le Filippine, dove arriverà venerdì 14 settembre. È seguito da un'altra tempesta, in agguato al largo delle coste ...

Geri del Bello a X Factor 2018/ Video - il siparietto con Fedez dell'attore porno : "Meno male che eri dietro" : La seconda serata di audizioni di X Factor 2018 ha regalato al pubblico una sorpresa importante ovvero Geri Del Bello pronto ad esibirsi non prima di un siparietto comico(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Vieni da me non è l'Ellen DeGeneres Show (e Meno male) : Vieni da me, la recensioneNon è la Rai (ma in questo caso sì), Non è l'Arena (ma è un talk Show), non è quasi per nulla l'Ellen DeGeneres Show. E meno male, oserei dire. Per sfuggire dallo spauracchio del programma realizzato su carta carbone si è dovuto a buon diritto attendere la visione della prima puntata di Vieni da me, l'atteso nuovo programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Le considerazioni aprioristiche di chi nutriva dubbi ...

Marquez - Meno male Ducati svegliata ora : "Quando ho visto come guidava pulito Dovizioso, vincitore della gara di Misano, ndr, mi sono detto che il secondo posto sarebbe andato bene - ha detto il leader del mondiale a Sky Sport - Ho capito ...

Sindacati - 450mila iscritti in Meno negli ultimi due anni (il 70% al Sud) : male la Cgil - in controtendenza la Uil : Sindacati in caduta libera. Le organizzazioni principali hanno perso circa 450mila iscritti negli ultimi 2 anni, soprattutto al Sud, dove si registra quasi il 70 per cento del calo complessivo. Ma se è la Cgil di Susanna Camusso a registrare il maggiore decremento con un calo di 285mila iscritti, seguita dalla Cisl (188mila tesserati in meno) per la Uil l’andamento è in controtendenza. Dal 2015 al 2017, infatti, il sindacato guidato da Carmelo ...

Strootman via - Cristante e Pellegrini flop e Meno male che c'è Nzonzi : Ma tra Bergamo e Roma, per pressione e dimensioni non solo geografiche, c'è tutta la differenza del mondo. In ogni caso, è stato ceduto un giocatore compiuto e l'eredità di quest'ultimo è stata ...