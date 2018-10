Meghan Markle sta preoccupando i sudditi ed i fan | potrebbe addirittura perdere il

Meghan Markle incinta - suo padre rompe il silenzio sulla gravidanza : Qualche settimana fa Meghan Markle ha annunciato di essere incinta. A scoprire la gravidanza non sono stati solo i sudditi inglesi, ma anche il padre Thomas. La duchessa di Sussex non parla più con l’ex direttori delle luci di Hollywood dopo lo scandalo precedente al suo matrimonio, quando aveva deciso di vendere alcune foto, tradendo la fiducia della Royal Family. Da allora Meghan e Thomas non si sono più visti e, in seguito ad una ...

Meghan Markle ha una sosia australiana : le foto di Danielle Bazegery : Meghan Markle è incinta del suo primo figlio ed è ancora in tour in Australia con Harry. E mentre nel resto del mondo, soprattutto nel Regno Unito ovviamente, già si scommette su nome e sesso del ‘royal baby’ che nascerà in primavera, proprio dall’Australia arriva una notizia a dir poco curiosa. Meghan, che è amatissima e imitatissima al pari della cognata Kate Middelton, ha una sosia. Lo stesso Harry, si legge sul Corriere ...

Meghan Markle - il suo abito da sposa fa tendenza. Una foto lo conferma : La notizia non è passata inosservata. L'abito da sposa che ha indossato Meghan Markle lo scorso 19 maggio, ora neo-duchessa del Sussex, ha ispirato quello della duchessa Sophie di Wurttemberg. ...

Meghan Markle e il cartellino ancora attaccato all’abito : la (piccola) gaffe della duchessa nella visita ufficiale a Tonga : Si sa, la fretta gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Meghan Markle: l’agenda sua e del principe Harry per questo Royal Tour è fitta di impegni e così, tra un cambio d’abito e l’altro, si è scordata di tagliare il cartellino. Sbarcando dall’aereo a Tonga, ha sfoggiato un elegante abito rosso fuoco con ricami di Self Portrait (scelto per omaggiare la bandiera del piccolo regno nell’arcipelago della ...

Meghan Markle - allarme di sicurezza alle Fiji : Meghan Markle condotta in fretta e furia dalla security lontano da un mercato alle Isole Fiji . La duchessa di Sussex è impegnata da giorni con il viaggio istituzionale nell'emisfero australe, ...

In gonna e tacchi a spillo : ecco chi è la nuova body-guard di Meghan Markle : La sicurezza di Meghan Markle, duchessa di Sussex, è in buone e nuove mani, ma porta anche gonna e tacchi a spillo. Ebbene sì: la nuova guardia del corpo della moglie del principe Harry è una donna. Lo riporta il Daily Mail che, non facendo il nome della body-guard per ragioni di sicurezza, spiega però come l'addetta alla sicurezza abbia lavorato per la coppia reale per diversi mesi ed attualmente li stia assistendo ...

