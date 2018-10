Medicina | Palermo | tra passato e futuro rinnovato il Museo della Radiologia

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) C’è il seriografo con portatubo in legno fabbricato nel 1920, un dispositivo che permetteva la ripresa successiva di una serie di radiogrammi su un’unica pellicola; oppure l’apparecchio per elettroterapia, un trasformatore di corrente realizzato nel 1932, e ancora il generatore di alta tensione da campo che risale al 1940. Sono soltanto alcune delle apparecchiature esposte neldi, l’unico in Italia, inaugurato in una nuova veste al Policlinico universitario del capoluogo siciliano. Custodisce una collezione scientifica composta da 327 tra strumenti e apparecchi, non soltanto di. “Un vero e proprio viaggio nella storia con pezzi unici“, assicurano gli esperti. “Un gioiello“, insomma, non solo per studenti e studiosi. Nelc’è spazio anche per il progetto ‘Art from ...