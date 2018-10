McLaren Speedtail | la Formula 1 di Alonso scende in strada FOTO e PREZZO

sportfair

: RT @repubblica: McLaren Speedtail, la F1 di Alonso adattata all'uso stradale [news aggiornata alle 13:17] - Eurozonian : RT @repubblica: McLaren Speedtail, la F1 di Alonso adattata all'uso stradale [news aggiornata alle 13:17] - repubblica : McLaren Speedtail, la F1 di Alonso adattata all'uso stradale [news aggiornata alle 13:17] - aderenzis1 : McLaren Speedtail, la F1 di Alonso adattata all'uso stradale -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Capace di superare i 400 km/h questa esotica hypercar è pronta ad abbattere ogni record Era dai tempi dellaF1 che la Casa di Woking non realizzava un bolidele così prorompente: stiamo parlando della nuova hypercar ibrida, una vera e propria F1 omologata per circolare in. La vettura realizzata sfruttando il know tecnico accumulato dalla Casa britannica nella massimaè pronta a battere ogni record. Anche i dettagli dello schema ibrido sono ancori avvolti nel mistero, si sa che la vettura mette a disposizione ben i 1050 CV a fronte di un peso a secco pari a 1.430 kg. Le prestazioni dichiarate dellasono a dir poco impressionanti: l’hypercar inglese raggiunge una velocità massima di 403 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 300 orari viene coperte in soli 12,8 secondi, roba da brividi. Altar particolarità di questa ...