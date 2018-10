Matteo Salvini | l' idea | una marcia contro l' Europa | con lo zampino di Vladimir Putin

Matteo Salvini - l'incubo : costretto a usare il salva-banche come il Pd? : ...pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani - ha aggiunto Salvini - sappia che c'è un governo e c'è un paese pronto a difendere le sue imprese le sue banche e al sua economia ...

Matteo Salvini - divieto di entrata in un locale di Napoli/ “Vietato ai razzisti. E per anni ci ha insultati” : Un risotratore napoletano ha appeso all'ingresso del suo locale un divieto di ingresso ai razzisti con l'immagine del leader della Lega su un divieto di sosta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:38:00 GMT)

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la manovra - pronto a non pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

Matteo Salvini : "Sosterremo le banche - costi quel che costi" : Matteo Salvini interviene sulla stabilità delle banche. E assicura: "Nessuna banca salterà. Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi". Parole, queste, pronunciate a margine del Consiglio federale della Lega a Milano.L'intervento di Salvini arriva poche ...

Desirée - Roberto Fico attacca Matteo Salvini : 'Non ci vogliono ruspe - ma amore'. L'ultimo affronto : 'La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte - ha detto in Campidoglio -. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ...

Caso Cucchi - Matteo Salvini difende l’Arma : “L’errore di uno non infanghi il sacrificio di molti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a parlare del Caso Cucchi nel corso della cerimonia per i 40 anni del Gis, il gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri: "Mai niente e nessuno potrà mettere in discussione il vostro onore, la vostra fedeltà e lealtà". Il comandante Nistri: "Siete molti di più dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù".Continua a leggere

Matteo Salvini - la nuova Lega : sovranista per statuto - addio ad Alberto da Giussano : La Lega dice definitamente addio a Umberto Bossi , salutando per sempre e per statuto la vecchia Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, sostituita dalla nuova Lega per Salvini premier. A volere ...

Sara Anzanello - morta di epatite a 38 anni/ Matteo Salvini saluta la pallavolista : "Buona partita in cielo" : Sara Anzanello, morta di epatite a 38 anni: il Ministro degli Interni Matteo Salvini saluta la campionessa di pallavolo con una dedica sui social network "Buona partita in cielo Sara".(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Matteo Salvini e la speculazione sulla morte di una ragazza a Roma : Il ministro dell’interno, contestato a San Lorenzo, promette “la ruspa” contro occupazioni e spazi sociali, unico argine alla speculazione e alla criminalità in un quartiere problematico di Roma. Leggi

Giuseppe Conte - lo spread e lo scontro con Ue - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...

Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles?/ L’idea di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Europee : Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles: l'idea di Matteo Salvini per rilanciare la Lega con respiro sempre più europeo. Le mosse verso le Elezioni Europee 2019(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Matteo Salvini apre il 'dossier Roma' : un sindaco leghista al posto di Virginia Raggi - colpo mortale al M5s : Non ha nascosto le proprie intenzioni Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa politica a Latina, ha aperto il cosiddetto ' dossier Capitale '. Davanti al ministro dell'Interno - spiega il ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini : "La Lega non conosce Roma" : Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini: "La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle ...