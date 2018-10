Marquez super in Australia | sua la pole a Phillip Island | la sfida tra Rossi e Dovizioso

MotoGp – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGp – Giochi chiusi a Motegi - Marquez super e Dovi out : la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone : Marquez è matematicamente campione del mondo a Motegi: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si conferma campione del mondo! Lo spagnolo della Honda si aggiudica il suo settimo titolo Mondiale con una speciale vittoria a Motegi, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine del Gp del Giappone. Vittoria dunque matematica per lo spagnolo che si conferma campione del mondo e a 25 anni mette le mani sul ...

SuperMarc a Motegi : Marquez è campione del mondo in Giappone - Game Over per Dovi : Marc Marquez si aggiudica il Gp del Giappone ed è campione del mondo: la caduta di Dovizioso rende tutto più facile per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del mondo: inizia la festa dello spagnolo della Honda a Motegi. Il Gp del Giappone incorona Marquez che alza al cielo il quinto titolo Mondiale nella categoria regina. Una gara senza troppo spettacolo oggi a Motegi: come previsto da Andrea Dovizioso, poleman del Gp del ...

MotoGp - Marquez supera Dovizioso al fotofinish e trionfa in Thailandia. Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Thailandia, 15° appuntamento del mondiale MotoGp, precedendo al fotofinish la Ducati di Andrea Dovizioso, al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi tra i due piloti. Terza piazza per la Yamaha di Maverick Vinales, davanti al compagno di squadra Valentino Rossi, quarto. Quinto posto per Alex Rins con la Suzuki, davanti alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Completano la top ten Cal Crutchlow, ...

MotoGP Buriram - super Marquez; Dovi leone - 2°; Rossi è 4° : Un'altra tacca, un altro passo verso il titolo. Che è lì, a portata di mano. Marquez espugna pure la Thailandia e potrebbe chiudere i conti iridati già fra due settimane a Motegi dove arriverà con 77 ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

Motogp - GP di Aragon : super Ducati! Pole di Lorenzo - 2° Dovizioso. Marquez 3° : LIVE 14:54 22 set QUALIFICHE MOTO GP, Q2: I TEMPI AL TERMINE DELLA SESSIONE 1 99 J. Lorenzo 1:46.881 2 4 A. DOVIZIOSO +0.014 3 93 M. Marquez +0.079 4 35 C. CRUTCHLOW +0.265 5 29 A. IANNONE +0.288 6 26 ...

MotoGP Libere2 Aragon - Marquez è super : precede Lorenzo e Dovi. Vale 9° : Marquez si riprende lo scettro. Dopo il poker Ducati della mattinata, nel pomeriggio di Aragon è lo spagnolo della Honda a issarsi davanti a tutti: nelle Libere2 sulla pista spagnola, sede del 14° GP ...

MotoGP - il grande progetto di Marc Marquez : superare il record di Mondiali di Giacomo Agostini : 15 titoli Mondiali vinti tra le classi 350cc e 500cc con 123 vittorie all’attivo. Sono questi alcuni dei numeri leggendari di Giacomo Agostini, leggenda del Motociclismo che con la MV Agusta e la Yamaha ha scritto pagine di storia sulle due ruote. Numeri che, sulla carta, sembrerebbero inattaccabili ma forse un pilota che può mettere in pericolo il record di Mondiali ottenuti c’è e ci riferiamo a Marc Marquez. Il 6 volte iridato, ...

Misano MotoGP - è super Dovizioso! Battuto Marquez. Rossi solo 7° : Una grande festa a Misano per un trionfo che regala tanta soddisfazione anche se forse non sposta molto nell'economia del Mondiale. Marc Marquez con la sua Honda si è infatti piazzato secondo e ha ...

MotoGp – Warm up Gp San Marino : Marquez super - Valentino Rossi attardato [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nel Warm up del Gp di San Marino: Yamaha non troppo soddisfacente questa mattina sulla pista di Misano Un’ultima sessione in pista prima dell’attesissima gara: sulla pista di San Marino i piloti della MotoGp hanno appena terminato il Warm up del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per gli ultimissimi dettagli da mettere a punto per la gara di questo pomeriggio. Se in qualifica sono state le ...

MotoGp - Orrore a Misano - macabro gesto nei confronti di Marquez : adesso si è superato il limite [FOTO] : Nella serata di venerdì è stata trovata appesa sulla cancellata dell'hospitality HRC di Marquez la testa di un maiale Un gesto macabro e inqualificabile, che getta fango gratuito su un pubblico, come ...