Maria De Filippi opinionista al Grande Fratello Vip 2018? Riccardo Signoretti lancia i

Maria De Filippi : la "regina" di Canale 5 arriva al GF Vip? : La terza edizione del GF Vip ancora non riesce a convincere il pubblico di Canale 5. Gli ascolti infatti non sono soddisfacenti e, la produzione, sta compiendo l'impossibile pur di rimanere a galla. E ...

Grande Fratello Vip 2018 / Crollo di ascolti : arriva Maria De Filippi? Maurizio Costanzo dice la sua : Grande Fratello Vip 2018: da cosa è causato il Crollo di ascolti? Maurizio Costanzo dice la sua, intanto si vocifera sull'arrivo di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:33:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Dasha ha un problema di salute - Maria De Filippi forse opinionista : Nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Canale 5,che ieri sera ha visto l'eliminazione della Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. [VIDEO] Le ultime novita' si soffermano su Stefano Sala e Maria De Filippi. Se il modello ha fatto una confessione su Dasha a Benedetta Mazza, la regina di Canale 5 potrebbe approdare come opinionista del programma accanto ad Alfonso Signorini. Gf Vip: la confessione di Stefano ...

Anticipazioni GF Vip : Maria De Filippi nuova opinionista? : Maria De Filippi approda al Grande Fratello Vip? Maria De Filippi al GF Vip come opinionista? A dare questo clamoroso scoop, come riportato dal popolare blog televisivo TvBlog.it, è stato poco fa su facebook il direttore del magazine Nuovo Riccardo Signoretti. Difatti quest’ultimo, in base alle indiscrezioni raccolte in queste ore, ha rivelato sul popolare social network quanto segue: “GF VIP, arriva Maria De Filippi come ...

Maria De Filippi opinionista al Gf Vip 2018? Lo scoop incredibile dell’ultima ora : Maria De Filippi opinionista al Grande Fratello Vip potrebbe risollevare gli ascolti? L’indiscrezione E se arrivasse Maria De Filippi al Gf Vip? opinionista, questo sarebbe il suo ruolo nel reality show. Riesce difficile credere a questa indiscrezione, bisogna ammetterlo. Lo è sia pensando a Maria opinionista sia pensando a Maria in un reality show, ma […] L'articolo Maria De Filippi opinionista al Gf Vip 2018? Lo scoop incredibile ...

Grande Fratello Vip : Maria De Filippi opinionista salva-ascolti? L'indiscrezione di Signoretti : Il Grande Fratello Vip nell'inedita collocazione del giovedì sera non ha fatto il botto. Non è bastato il confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi (e soprattutto tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi!) per far spiccare il reality di Canale 5 nella ricca proposta televisiva di ieri.La leggera flessione ovviamente preoccupa Cinecittà, e gli autori del padre di tutti i reality sono chiamati alle armi per mettere a punto nuove strategie, ...

Uomini e Donne trono Over - Antonella umilia Gemma Galgani : interviene Maria De Filippi : A Uomini e Donne trono Over è sempre lei la grande protagonista. Negli ultimi mesi Gemma Galgani sta provando a dimenticare Manetti con il corteggiatore Rocco Fradella. Anche in questo caso, si tratta di una conoscenza piuttosto turbolenta: le cose tra i due, recentemente, non vanno molto bene e pare che il cavaliere abbia già preso la decisione di chiudere con lei. Per provare a risollevare un po’ le sorti della relazione tra Rocco e Gemma, la ...

Uomini e Donne - Antonella umilia Gemma Galgani : la furia di Maria De Filippi : Ancora Donne per Rocco Fredella. Questa volta alla sua corte ne sono arrivate ben cinque. Nella puntata di mercoledì 24 ottobre di Uomini e Donne , dopo aver chiuso ufficialmente la sua frequentazione ...

Uomini e Donne - furia Raffaella Mennoia : 'Non è finita qui'. Con chi ce l'ha l'autrice di Maria De Filippi : Raffaella Mennoia si è lasciata andare a un lunghissimo sfogo tramite Instagram stories nella serata di ieri, mercoledì 24 ottobre, contro persone ignote. Infatti, dal primo messaggio comparso in ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ringrazia Alessandra Amoroso : così Maria De Filippi l'ha fatta sciogliere : Un gesto romantico di Maria De Filippi fa letteralmente sciogliere Gemma Galgani . Al Trono over di Uomini e donne , durante un ballo tra la dama di Torino e il cavaliere Rocco Fredella , la regia ...

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne / L'annuncio di Maria De Filippi : "È andata via perché..." : Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne senza alcuna spiegazione. Maria De Filippi lo annuncia nella nuova registrazione: lei come Sara Affi Fella?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Uomini e Donne - un terremoto : 'Non sono adatta' - Mara Fasone crolla e molla Maria De Filippi : Era già nell'aria la notizia di un possibile abbandono di Mara Fasone al trono di Uomini e Donne e nelle registrazioni di mercoledì 24 ottobre è arrivato l'annuncio ufficiale. Secondo quanto ...

Asia Argento nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni sul post X Factor : Asia Argento nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi? Le indiscrezioni sembrano portare a un possibile approdo della ex giudice di X Factor a Mediaset, per volere della conduttrice del talent di Canale5. Come riportano gli rumors trapelati, le trattative sarebbero già in stadio avanzato e Asia Argento starebbe valutando la possibilità di essere il nuovo giudice di Amici. I tempi sono per niente maturi, ma sembra verosimile una sua presenza ...