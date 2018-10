Marc Marquez | GP Australia MotoGP 2018 | “Contento della pole | ma domani in gara sarà

MotoGP - GP di Australia. Pole di Marc Marquez. 7° Valentino Rossi - 9° Andrea Dovizioso : LIVE 07:52 27 ott MotoGP, Q2 TERMINATO: LA TOP TEN 1 M. MARQUEZ 1:29.199 2 M. VI'ALES +0.310 3 J. ZARCO +0.506 4 A. IANNONE +0.513 5 A. RINS +0.827 6 J. MILLER +0.941 7 V. Rossi +1.071 8 D. PETRUCCI +...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

MOTOGP - Marc Marquez : "IN HONDA A VITA? PARLIAMONE"/ "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..." : MOTOGP, MARC MARQUEZ:"In HONDA a VITA? Parliamone". Il cinque volte campione del mondo pronto a legarsi al team giapponese per sempre: "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..."(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:14:00 GMT)

MotoGP - GP Australia. Marc Marquez : 'Diventare un pilota Honda a vita? Possiamo parlarne!' : Eppure è lo stesso Marc a smentire questa prospettiva in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport MotoGP dopo la conferenza stampa: "Dove posso migliorare? In tanti aspetti, tutto il gruppo Honda ...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

Marc Marquez - GP Australia 2018 : 'Anche se ho già il titolo in tasca - voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro ' : Il cinque volte campione del mondo è decisamente sereno e sorridente ma, tuttavia, spiega di non avere avuto troppo tempo per festeggiare a dovere il suo nuovo trionfo: ' Sono molto felice per il ...

Marc Marquez - GP Australia 2018 : “Anche se ho già il titolo in tasca - voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro…” : Marc Marquez non va in vacanza, anzi, e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa piloti che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo aver conquistato il titolo a Motegi nello scorso weekend, ribadisce che non ha la minima intenzione di distrarsi in questo finale di campionato, e vuole dimostrarlo sin da Phillip Island domenica. Il cinque volte campione del mondo è ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : E' vero sull'esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi , Giappone, . E dunque, con niente di ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

F1 - Marc Marquez vola verso i record di Valentino Rossi : tutti i trionfi di un predestinato [VIDEO] : Al termine dell'ultimo Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento di questo mondiale di MotoGP 2018, Sky Sport ha riassunto tutti i successi conquistati da Marc Marquez nel corso delle ultime stagioni, sottolineando come lo spagnolo abbia scritto una vera e propria pagina di storia del motociclismo ...

MotoGP - Marquez : 'Sazio? No - c'è il titolo Marche da conquistare' : sensazione - 'È una bella sensazione arrivare in Australia da campione del mondo - ha detto - non vedo l'ora di godermi questo finale di stagione. C'è ancora il titolo marche da conquistare e dunque ...

Una lettera per Marc Marquez - il fratello Alex scrive al campione del mondo di MotoGp : “una stagione eccellente” : Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta, il fratello Alex si congratula con lui: la sua lettera al giornale spagnolo Dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si è laureato per la settima volta campione del mondo di MotoGp. Lo spagnolo a soli 25 anni nel corso della sua carriera ha già infranto i record dei motociclisti più famosi e si può annoverare tra i migliori piloti di sempre. A riconoscere onore e merito a Marc, anche il ...