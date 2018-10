Manovra | Tria difende Draghi | ' Avrei preferito un deficit più basso'

Manovra - Tria difende Draghi sullo spread : 'A questo livello è dannoso' : Se Luigi Di Maio ha tuonato contro Mario Draghi , colpevole di 'non fare il tifo per l'Italia' , è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a prendere le difese del governatore della Banca centrale europea: 'Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. È chiaro che lo spread a ...

Tria : spread non dipende da Manovra ma da incertezza politica : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alla Festa Fogliante a Firenze."Draghi non ha detto nulla di strano, ha parlato da banchiere centrale come avrei fatto anche io, non è ...

Manovra - Giovanni Tria : 'Lo spread è alto per l'incertezza politica' : Una pugnalata 'amica' quella del ministro dell'Economia: 'Il precedente governo stimava nel 2019 l'1,4%, noi abbiamo stimato 1,5%. Se non ci sarà crescita così, ci sarà un deficit del 2,8%. È un ...

Manovra - Tria : Draghi ha ragione - lo spread così è dannoso : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sconfessa l'attacco del vicepremier M5s Luigi Di Maio contro il presidente della Bce, Mario Draghi. 'Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di ...

Tria : deficit 2 - 4% per Manovra espansiva : 19.08 "C'è stata la scelta di fare un deficit più alto del previsto", ma è "per una Manovra espansiva". Così il ministro dell'Economia, Tria, intervenendo alla festa del 'Foglio' a Firenze. "Da ministro avrei preferito un livello di deficit più basso perché forse non serviva".Ma "da economista" avrei scelto anche il 2,5%,...

Tria : deficit 2 - 4% per Manovra espansiva : 19.08 Tria:deficit 2,4% per Manovra espansiva "C'è stata la scelta di fare un deficit più alto del previsto", ma è "per una Manovra espansiva". Così il ministro dell'Economia, Tria, intervenendo alla festa del 'Foglio' a Firenze. "Da ministro avrei preferito un livello di deficit più basso perché forse non serviva".Ma "da economista" avrei scelto anche il 2,5%,...

Giovanni Tria : "Lo spread? Non dipende dalla Manovra ma dall'incertezza politica" : Per il ministro dell'Ecomia, Giovanni Tria, l'aumento dello spread non dipende dalla manovra messa a punto dal governo. Lo ha spiegato alla festa del Foglio, a Firenze. Le ragioni dell'incremento del differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi sono altre. Tria, crede, infatti "che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica".Il ministro ha poi ...

Tria : deficit 2 - 4% per Manovra espansiva : 19.08 "C'è stata la scelta di fare un deficit più alto del previsto", ma è "per una Manovra espansiva". Così il ministro dell'Economia, Tria, intervenendo alla festa del 'Foglio' a Firenze. "Da ministro avrei preferito un livello di deficit più basso perché forse non serviva".Ma "da economista" avrei scelto anche il 2,5%,aggiunge. E ribadisce: lo spread non dipende dalla Manovra ma da "un'incertezza politica". Le parole di Draghi sui rischi ...

Pensioni - Giovanni Tria : 'Quota 100 e reddito di cittadinanza saranno in un ddl collegato alla Manovra 2019' : Non basta il giudizio almeno in parte positivo di Standard & Poor's per risolvere la questione sulla Legge di Bilancio, così il ministro dell'Economia, sostenuto dal sottosegretario leghista ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Manovra : Salvini - non arretriamo di mezzo millimetro; 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott. , askanews, - l'Italia "non è un problema" per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott., askanews, - l'Italia 'non è un problema' per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...