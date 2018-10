Manovra | parla l' esperto ex FMI Mody | non è folle e all' Italia serve | l' Ue la

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) Glini, in questi giorni, stanno imparando che persino i numeri dell'economia possono essere oggetto di dispute filosofiche. Da un lato c'è chi ritiene che lana rappresenti un rischio alto con un'esposizione eccessiva dei conti dello Stato in rapporto alla potenziale crescita, dall'altro c'è chi, invece, sostiene che investire sulle misure sostenute da Lega e Movimento Cinque Stelle come quota 100 e reddito di cittadinanza possa rappresentare un punto di ripartenza per l'. C'è, inoltre, chi sostiene che lo 0,4% in più di debito rispetto al 2% attuale sposti di poco gli equilibri e chi, come i tecnocrati della Commissione Europea, non ha alcuna intenzione di concedere margine all'rispetto a quelli che sono i parametri richiesti, indipendentemente dalle strategie messe in campo per far ripartire l'economia e della loro eventuale bonta'. VIDEO C'è chi ...