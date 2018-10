Manovra | Giovanni Tria | ' Lo spread è alto per l' incertezza politica'

Giovanni Tria : "Lo spread? Non dipende dalla Manovra ma dall'incertezza politica" : Per il ministro dell'Ecomia, Giovanni Tria, l'aumento dello spread non dipende dalla manovra messa a punto dal governo. Lo ha spiegato alla festa del Foglio, a Firenze. Le ragioni dell'incremento del differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi sono altre. Tria, crede, infatti "che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica".Il ministro ha poi ...

Pensioni - Giovanni Tria : 'Quota 100 e reddito di cittadinanza saranno in un ddl collegato alla Manovra 2019' : Non basta il giudizio almeno in parte positivo di Standard & Poor's per risolvere la questione sulla Legge di Bilancio, così il ministro dell'Economia, sostenuto dal sottosegretario leghista ...

Manovra - Giovanni Tria : 'Subire tutto e poi dimettermi non avrebbe senso' : In serata, riporta il Corriere della Sera, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, si è lasciato sfuggire una frase che la dice lunga sulla sua posizione nel governo giallo-verde: 'Non sono portato ...

Giovanni Tria - disastroso lapsus sulla Manovra : 'Se ce la faremo? Spero di no' : Ogni giorno, per Giovanni Tria, un disastro. Nel corso dell'audizione che si è svolta di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell'Economia riferiva del Def. E incappa in un clamoroso lapsus: 'La nostra è una scommessa. Ce la faremo? Io Spero di no'. Un lapsus che sembra dirla lunghissima: Tria è il primo a remare contro la ...

Giovanni Tria - bomba della Reuters : si dimette a gennaio dopo l'approvazione della Manovra finanziaria : L'agenzia Reuters rivela che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sarebbe pronto a lasciare il suo incarico a gennaio , dopo l'approvazione della manovra finanziaria da parte del parlamento, che dovrà compiersi al più tardi il 31 dicembre 2018 ...

Manovra - Giovanni Tria dà i numeri della Flat tax ma Matteo Salvini lo corregge : Le cifre del ministro Giovanni Tria non sono quelle giuste e Matteo Salvini lo corregge. Questa volta i conti non tornano sulla Flat tax . Il ministro dell'Economia costretto a tornare in Parlamento per difendere una legge di bilancio che ha raggiunto quota 37 miliardi ha stimato il costo di avvio della misura in 600 milioni nel 2019 che salgono a 1,8 ...

Manovra - lettera a Giovanni Tria di Pierre Moscovici : 'Devianza significativa è fonte di preoccupazione' : Parlano di una ' deviazione significativa ', di ' grave preoccupazione '. Così si esprima la Commissione europea che ritiene che i nuovi obiettivi di bilancio fissati dalla nota di aggiornamento del ...

Manovra - Giovanni Tria e la mossa anti-spread : il deficit destinato a calare - messaggio alla Ue : ... Matteo Salvini , il premier Giuseppe Conte , il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti , Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , e i due sottosegretari dell'Economia ...

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la Manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

Manovra - Giovanni Tria e la telefonata con Sergio Mattarella : 'Resto per spirito di patria' : 'Non lascio solo per il bene della nazione, lo faccio per patriottismo - dice in tarda serata il ministro dell'Economia, secondo quanto riporta Repubblica - Si rischierebbe una tempesta finanziaria, ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Noi eletti - lui no. Assedio politico a Giovanni Tria - "una Manovra alla Monti non gliela votiamo" : "Tria faccia il lavoro per cui è pagato". Se ci fosse un termometro davanti l'ufficio del ministro dell'Economia e una tacca rossa a segnalare la soglia di guardia, il mercurio l'avrebbe superata abbondantemente. Il vertice economico di ieri ha lasciato pesanti strascichi. Il titolare di via XX settembre non si sposta di un millimetro dall'1,6% come tetto massimo del rapporto deficit/Pil utilizzabile nella prossima legge di bilancio. Lega ...

Luigi Di Maio - affondo contro Giovanni Tria : 'La Manovra? Un ministro serio i soldi li trova' : Altissima tensione nel governo, dove come ampiamente previsto la manovra sta creando non pochi grattacapi. Nel testo, infatti, si gioca su più fronti: flat tax, reddito di cittadinanza e revisione ...