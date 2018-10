Manovra | Di Maio | S&P non ci ha declassati | noi andiamo avanti

Manovra : Di Maio - S&P non ha declassato l'Italia - Governo è unito e non arretra : "Standard and Poor's non ha declassato l'Italia, siccome purtroppo bisogna leggere il negativo anche dove non c'è stamattina tutti dicono che ha mazzolato l'Italia. Deve essere ben chiara una cosa, invece, questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota cento per mandare in pensione le persone. Tenete presente ...

Manovra - Di Maio : mercati? stiano sicuri che non si esce da euro : Noi non solo ci stiamo bene in europa ma tra sei mesi si vota alle europee e l'europa diventerà di nuovo l'europa dei cittadini, ci sarà una scossa forte politica per mandare a …

Renzi nuova critica a Di Maio : “Di Maio cambi Manovra e chi gli scrive i discorsi” : Renzi torna a criticare Di Maio: c’è o ci fa? cambi manovra e chi gli scrive i discorsi L’ex premier Matteo Renzi ha replicato al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio: “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono molto critici sull’Italia e lui, tra un condono e l’altro, che fa? Attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la manovra altrimenti l’Italia va a sbattere. E già ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuna paura di S&P. Draghi avvelena il clima' : ' Draghi avvelena il clima'. Il vicepremier Luigi Di Maio attacca il presidente della Bce per aver lanciato l'allarme spread invitando Roma ad abbassare i toni sull'euro e cercare un compromesso con ...

Manovra - Di Maio contro Draghi : "Avvelena il clima" : La bocciatura di Bruxelles sulla Manovra italiana non ha placato gli animi. In vista della scadenza del 13 novembre per presentare una nuova proposta di bilancio, c'è chi come il Commissario del ...

Manovra - Di Maio attacca Mario Draghi : ‘Sorprende che italiano avveleni il clima’ : “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi. “Stiamo facendo una Manovra di bilancio che dà alla parte più debole”, ha ...

L'Ue boccia la Manovra : Salvini e Di Maio ‘si va avanti’ : I vicepremier Salvini e Di Maio nonostante sia arrivato il secco no alla manovra 2019 da parte dell’Unione Europea e nonostante da Bruxelles abbiano chiesto un nuovo documento programmatico di bilancio entro tre settimane non si fermano e non hanno intenzione di fare un dietrofront sulle misure da approvare in legge di bilancio. Anche Conte ha confermato: ‘non esiste un piano B’. Gli onorevoli Salvini e Di Maio rispondono decisi alle ...

Manovra - Di Maio proclama : “Siamo uno stato sovrano il 2 - 4% non cambia” : Manovra, dopo la bocciatura Di Maio torna a parlare sul 2,4% “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio intervistato da Radio 24. Ieri sera a “Porta ...

Manovra - Di Maio : “Da Bce strali ma non lasciamo l’Euro. I mercati non devono avere timori” : Dalla Bce “vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell’economia italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall’Euro. Problema facilmente risolvibile, col fatto che noi nel contratto abbiamo inserito chiaramente che non vogliamo uscire dall’euro”. Così Luigi Di Maio aggiungendo che i mercati quindi ...