Maltempo | vento ribalta una gru vicino Roma | ferito operaio

Meteo - Maltempo in tutta Italia fino a lunedì : forti raffiche di vento e nubifragi : Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare per domani un'ondata di maltempo si abbatterà su tutta la Penisola: rischio di forti nubifragi sia a Nord sia a Sud. Sono attese situazioni potenzialmente critiche. Allerta Meteo già diramata in Molise, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Temporali - vento e fulmini L’Italia da oggi (e per giorni) nella morsa del Maltempo : La Protezione civile: allerta rossa in Veneto, arancione su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna

Maltempo : raffiche di vento forte tra Lodi e Piacenza : raffiche di vento fino a 40 chilometri orari e tra Codogno (Lodi) e la città di Piacenza diversi convogli hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti. I problemi più grandi si sono verificati tra le ore 18 e le 19.10. Si tratta di due Frecce e sette regionali. Tutto perché diversi rami si sono staccati dagli alberi andando a depositarsi lungo i binari bloccando, quindi, la normale circolazione. La situazione è, poi, tornata alla quasi normalità. ...

Maltempo : forti raffiche di vento in Valtellina : Tetti scoperchiati, cartelli pubblicitari abbattuti e alberi sradicati. Sono gli effetti delle forti raffiche di vento che oggi hanno investito Valtellina e Valchiavenna. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio stamane ha effettuato un’ondata di interventi, per la precisione 55 sull’intero territorio. La maggior parte delle uscite si è resa necessaria nelle zone di Tirano e della Valchiavenna, dove le raffiche di vento ...

Maltempo Piemonte : forte vento in arrivo - attenzione nel Novarese e nel Vco : Non c’è allerta Meteo, nei bollettini di Arpa, ma c’è attenzione per le forti raffiche di vento previste per domani nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. A creare le condizioni di questo cambiamento delle condizioni meteorologico è – spiega Arpa – la discesa di una saccatura verso l’est Europa”. I venti in arrivo da nord soffieranno sulle Alpi, in particolare Pennine e ...

Emergenza Maltempo - alberi caduti nel Napoletano per il vento forte : GIUGLIANO - Emergenza maltempo, il vento ha fatto crollare un albero su via Madonna del Pantano, mentre un secondo albero rischia di cadere nei pressi della Base Nato. Sul posto gli agenti della ...

Maltempo - grandinata pazzesca a Roma : 6 salvataggi mozzafiato nella notte - bilancio è bollettino da guerra. Immagini spaventose [GALLERY] : 1/40 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Maltempo : in Campania - pioggia e vento ma nessuna criticità : Notte di Maltempo su tutta la Campania con piogge abbondanti anche a carattere di temporale e vento, ma nessuna particolare criticità. L'allerta arancione aveva indotto i molti comuni di tutte le 5 ...

Maltempo - l’aria fredda sfonda sull’Italia : vento furioso a Milano - grandinata shock a Roma - scuole chiuse a Napoli [LIVE] : L’Italia è stretta nella morsa del Maltempo provocato dalla prima vera ondata di Maltempo autunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’aria fredda ha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a ...

Maltempo a Roma : grandinata spaventosa imbianca la Capitale [VIDEO] : Vi abbiamo parlato poc'anzi del forte temporale abbattutosi su Roma, dove ha scatenato non solo forti piogge ma anche intense grandinate, venti forti e una tempesta di fulmini. Il vasto temporale...

Tromba d’aria a Milano : bufera di vento in zona Sud/ Ultime notizie Maltempo - mulinelli in Stazione Centrale : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: Ultime notizie maltempo in Lombardia, torna il freddo. Molinelli in Stazione Centrale(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:45:00 GMT)