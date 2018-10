Maltempo Friuli Venezia Giulia | 145mila euro a 4 Comuni per i danni

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Ammontano a oltrei fondi che la Regione ha messo a disposizione di quattrodelcon meno di 5mila abitanti per far fronte alle spese improvvise legate ad accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile. Con un’apposita delibera, proposta dall’assessore alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti, la Giunta Fedriga ha dato il via libera al sostegno degli oneri non finanziabili con le normali misure di bilancio delle quattro Amministrazioni locali. In particolare, il Comune di Chiusaforte potrà beneficiare di 94milache serviranno per il consolidamento del tratto viario della strada comunale di accesso alla frazione di Roveredo mediante realizzazione di un cordolo in cemento armato per la creazione della banchina. L’intervento si è reso necessario a seguito delle piogge torrenziali continuative abbattutesi su quel territorio ...