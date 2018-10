Maltempo | annullata l’escursione in programma domani sul Monte Serra

Maltempo all'Aprica 'Day&Night' annullata : Il Maltempo annulla, per sabato 25 Agosto, la manifestazione "Day&Night". L'evento prevedeva da mattina a sera mercatini artigianali, stand gastronomici, spettacoli, animazione, attività ludiche per grandi e bambini, concerti lungo tutto il Corso Roma chiuso al traffico. Le piogge battenti previste rendono impossibile lo svolgimento del programma.

Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato/ Maltempo in Toscana - annullata seconda prova del Palio di Siena : Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato . Maltempo in Toscana , annullata la seconda prova del Palio di Siena . Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:20:00 GMT)

