Make up | come usare la matita bianca per occhi e labbra

Make up mat mantra dell'Autunno 2018 : 13 novità e i consigli su come applicarle per un risultato top : Fin qui la scienza. Oltre, diventa una questione di stile. Perché il trucco opaco, o trucco mat , è quanto di più appetibile suggeriscano, in questo momento, beauty-influencer e major cosmetiche. ...

Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : in arrivo My Emoji Maker come su Galaxy S9 e Note 9? : My Emoji Maker l’applicazione per creare Emoji animate annunciata con il Galaxy S9 (e presente sul Note 9) presto potrebbe arrivare sui Galaxy S8, Galaxy Note 8 e su altri dispositivi.Secondo recenti feedback e informazioni, sembra che Samsung stia lavorando all’implementazione dell’applicazione My Emoji Maker su altri dispositivi che non siano gli attuali Galaxy S9 e Galaxy Note 9.Infatti l’applicazione dedicata alla ...

Make up per il rientro : come far risaltare l’abbronzatura : L’hai inseguita e corteggiata per tutta l’estate, e ora che l’hai conquistata, tienitela stretta! Parliamo dell’abbronzatura, ovviamente, il bottino che ti porti a casa dalle sospirate vacanze e che – giustamente – punti a conservare il più a lungo possibile. Tra i consigli per vivere bene in rientro, a questo proposito, c’è quello di prenderti cura il più possibile del tuo viso, la parte del corpo che ...

Upside down : come realizzare il Make up che spopola : Il trend degli ultimi mesi punta dritto allo sguardo per renderlo profondo e misterioso. Il make up ormai virale sui social è l’Upside down make up, creato dalla famosissima make up artist Tasha Reiko Brown. In cosa consiste? Si tratta dell’evoluzione smart and easy dello smokey ma lo ribalta dal sopra al sotto: infatti la traduzione letterale di Upside down make up sarebbe “trucco sottosopra” o “trucco al contrario”. Quel che si ...

Un'immagine mostra come apparirà Ada Wong nel reMake di Resident Evil 2 : La raffica di notizie su Resident Evil 2 non mostra segni di cedimento in vista del lancio di gennaio e, anche oggi, apprendiamo nuove informazioni sul gioco grazie alla primissima immagine della "riprogettazione" del personaggio di Ada Wong.come segnala PSU, lo screenshot, proveniente da un account Twitter presumibilmente ora privato, presenta la famosa Ada Wong accanto al debuttante Leon S. Kennedy.Il nuovo look del personaggio coinciderebbe ...