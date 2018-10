Madre di sei figli | incinta | passava le giornate a giocare alle slot machine

Fabrizio Corona attacca la Madre di Silvia Provvedi : “Vedo che sei diventata la prezzemolina della tv. Non sai quello che dici”. Poi ne ha anche per Ilary Blasi : Fabrizio Corona non ci sta. Mentre lui chiede un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi de Le Donatella, ora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della cantante continua a presenziare in televisione per parlare della storia (ormai finita, ma molto chiacchierata) tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Questa mattina era a Mattino 5. “Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di fare ...

Madre CR7 'sei la luce di tutti noi' : ANSA, - TORINO, 11 OTT - "Sei la luce di tutti noi". Maria Dolores Alveiro commenta così, su Instagram, la foto che la immortala davanti al ritratto del figlio, l'attaccante della Juventus Cristiano ...

Nadia Toffa - la dedica alla Madre/ Foto : “Sei stupenda - profumi di buono… amica e confidente!” : Nadia Toffa dopo il precedente sfogo social è tornata su Instagram postando una Fotografia insieme alla madre. La giornalista attende di tornare in televisione dietro il bancone de Le Iene.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:19:00 GMT)

La figlia di Al Bano e la Lecciso nella bufera : "Ti sei rifatta le labbra come tua Madre?" : Non c'è minuto che passi che il web non trovi qualche soggetto da mettere nel tritacarne mediatico, dopo Belen Rodriguez, Nina Moric, Fabrizio Corona e chi più ne ha più ne metta, nel mirino ci è finita la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi.Il motivo? Alcune foto pubblicate da Jasmine Carrisi negli ultimi giorni su Instagram. La ragazza che - ricodiamolo agli haters - ha soli 17 anni è stata accusata dal web di essersi ritoccata il ...