MADE IN ITALY - Al via la prima fiction sugli esordi dei grandi stilisti italiani

Coldiretti : il cibo MADE in Italy dal campo al Qatar : Dal campo al Qatar con i tesori alimentari del Made in Italy. E’ il risultato della collaborazione avviata da Coldiretti attraverso Filiera agricola italiana con le autorità del Paese arabo per favorire la diffusione dei veri prodotti della dieta mediterranea fra cui olio extra vergine di oliva, riso, formaggi, salse, sughi e pomodori, miele, frutta e verdura, aceto balsamico, aceto di mele e pesce. L’accordo è scaturito dal vertice a Roma a ...

MADE in Italy 2.0.2.0 : 16 i progetti finalisti a Londra - : ... dopo la scrematura, i 16 finalisti sono stati divisi in tre aree tematiche: hard science , startup impegnate a modificare radicalmente la scienza e la salute, , fintech , i progetti che hanno a che ...

Mostre : a Parigi e il MADE in Italy con Gio Ponti e Olivari : Parigi, 24 ott. (Labitalia) - Il mese di ottobre a Parigi è caratterizzato da importanti eventi n[...]

MADE in Italy : Canale 5 lavora alla sua fiction sulla moda. Nel cast Margherita Buy - Fiammetta Cicogna e Marco Bocci : Greta Ferro La fiction di Canale 5 punta sulla moda ma promette di andare oltre il Paradiso delle Signore o Velvet. E lo fa con un ambizioso progetto che, restando in tema seriale Rai 1, passa per Raccontami, Atelier Fontana e Luisa Spagnoli: sono partite oggi le riprese della nuova fiction Taodue Film e The Family intitolata Made in Italy, destinata all’ammiraglia Mediaset ed ambientata negli anni ‘70, quelli in cui si passò ...

MADE in Italy - Coldiretti : l’embargo russo è costato oltre un miliardo al cibo italiano : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite del 24,9% a settembre, rispetto allo scorso anno, è positiva la volontà di agire per ripensare le sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Istat nel commentare positivamente le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte in visita in Russia “per dimostrare al presidente Vladimir Putin la costante disponibilità dell’Italia al dialogo” e ...

Moscovici e la scarpa MADE in Italy : "Rischio fascismo" : "L'episodio della scarpa made in Italy è grottesco . All'inizio si sorride e si banalizza perché è ridicolo, poi ci si abitua ad una sorda violenza simbolica e un giorno ci si risveglia con il ...

MADE In Italy - la nuova fiction Mediaset sulla Milano della moda degli anni ’70 : Made in Italy, si chiama cosi la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della moda nella Milano degli anni ’70. Oggi, 24 ottobre 2018, si apre il set che vedrà due protagoniste d’eccezione: Margherita Buy già nota al grande pubblico e attrice affermata e Greta Ferro, astro nascente del cinema e al suo debutto. La fiction vede una co-produzione tra la Taodue, società di produzione di molte fiction di successo e The Family per ...

MADE in Italy : Lsdm a Copenaghen per ultima tappa 2018 : Roma, 23 ott. (Labitalia) - Un’immersione nel Mediterraneo in quella che è la madrepatria della [...]

MADE in Italy - via alle riprese della nuova serie Taodue dedicata alla moda degli anni Settanta : La Taodue rimette nella fondina la pistola e tira fuori ago e filo. Un po' riduttivo, forse, eppure la casa di produzione di Pietro Valsecchi ha annunciato, nelle ore scorse, l'apertura del set di una sua nuova serie tv, questa volta lontana anni luce dal mondo del polizieschi che tanta fortuna gli ha portato: Made in Italy sarà infatti una serie dedicata alla nascita della grande moda italiana negli anni Settanta.Milano, New York ed il ...

Margherita Buy e Marco Bocci sul set di MADE in Italy : la storia della moda italiana diventa una serie tv per Canale 5 : Le intenzioni di Mediaset sono quelle di mettersi davvero al lavoro sulle fiction ma in modo serio e il primo passo in avanti sembra essere Made in Italy. Questo è il titolo della serie le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Milano per raccontare la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Mediaset possa liberarsi di Premium ...

Coldiretti : boom per l'export del MADE in Italy : Record storico per il made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni dei prodotti tricolore che salgono sopra i 28 miliardi di euro, toccando +3,4% nei primi 8 mesi del 2018. Questo quanto emerge dall'analisi di Coldiretti secondo cui quasi i ...

Tutti i band brand MADE in Italy finiti in mani straniere - ultimo - Magneti Marelli - : Dalla Perla, a Versace e Gucci per non parlare di Loro Piana e anche marchi di lusso meno raffinati come Puma, nel settore dell'abbigliamento. Ma il 'Made in Italy' fa gola alle aziende estere su ...

Dalla moda all'alimentare - il MADE in Italy in mani straniere - : Le eccellenze italiane fanno gola alle aziende estere in tutti i settori. Magneti Marelli è solo l'ultima ad andare fuori dal nostro paese. Asiatici e francesi sono i più grandi "predatori"

Coldiretti : esportazioni record per il MADE in Italy agroalimentare nel 2018 : La qualità indiscussa e varietà della tradizione enogastronomia nel nostro paese è senza dubbio una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dell’Italia nel mondo. Non è un caso se l’esportazione di prodotti agroalimentari nel resto del mondo rappresenta una enorme risorsa per l’economia e l’occupazione italiana. A dimostrazione dell’ottimo stato di salute di cui gode l’export agroalimentare italiano, i ...