Lutto per Elisabetta II | addio a Whisper | l’ultima corgi

Regina Elisabetta in Lutto : morto Whisper - il suo ultimo cane corgi : lutto a Buckingham Palace: non è morto alcun membro della famiglia reale, ma per la Regina Elisabetta è come se fosse così. La sovrana britannica, infatti, piange la morte di Whisper , il suo ultimo ...

Casu : morte Desiree Lutto per tutta Roma : Roma – “La morte di Desiree e’ un lutto per tutta la citta’. Stamattina come democratici e come Romani abbiamo sentito il dovere di recarci subito nel luogo della tragedia per rendere omaggio alla vittima e ascoltare il grido di dolore di San Lorenzo. Esiste un limite alla polemica politica, non varchiamolo”. Lo afferma il segretario Romano del Pd Andrea Casu. “Almeno in un giorno come questo chiedo a Matteo ...

Lutto per Milly Carlucci - morto il padre all'età di 91 anni : Un grave Lutto ha colpito la famiglia Carlucci. Ieri mattina è morto il papà della conduttrice Milly Carlucci, Luigi. Si è spento al Policlinico Gemelli di Roma dopo una brutta malattia, la notizia è stata diramata dalla sorella, Gabriella che ha dichiarato: "Era una persona anziana, aveva quello che hanno le persone della sua età!". L'uomo in pensione è stato in passato un generale dell’esercito italiano. Il legame fra Milly, Gabriella, ...

Lutto per Milly e Gabriella Carlucci : morto il padre Luigi : Nel corso della mattina di lunedì 22 ottobre è mancato il generale Luigi Carlucci, deceduto presso il Policlinico Gemelli di Roma. Noto ai più per essere il padre delle due conduttrici Milly – presentatrice/deus ex machina di Ballando con le stelle nonché uno dei volti Rai più amati degli ultimi trent’anni – e Gabriella, così come dell’autrice e regista Anna, il generale era chiaramente in pensione e si è spento dopo un ...

Milly Carlucci : grave Lutto per la conduttrice di Ballando con le Stelle : lutto per Milly Carlucci, è morto suo padre Luigi Un grave lutto ha colpito la famiglia di Milly Carlucci, è morto all’età di 91 anni, il suo adorato padre Luigi Carlucci. A dare l’annuncio è stata Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice di “Ballando con le Stelle”. Con la voce rotta dal pianto, Gabriella ha dichiarato telefonicamente al Messaggero, a proposito […] L'articolo Milly Carlucci: grave lutto per la conduttrice ...

Lutto per Milly Carlucci. È successo a due anni dalla morte della mamma : Un grave Lutto ha colpito la famiglia di Milly Carlucci. In questi giorni la conduttrice era tornata a parlare della sua malattia, una sorta di allergia al sole, e in quell’occasione aveva parlato della sua famiglia e della morte dell’adorata madre, avvenuta nel 2015. Lunedì 22 ottobre un altro Lutto ha compito la bella conduttrice, il padre Luigi Carlucci è morto all’età di 91 anni. A confermarlo telefonicamente, riporta il ...

Celle Ligure in Lutto per la scomparsa del pittore Dino Cerisola : Celle Ligure piange la scomparsa del noto pittore Bernardo Cerisola, conosciuto da tutti come 'Dino'.

Foligno - è Lutto per la scomparsa di don Giuliano Pastori : Si è spento nella mattinata di domenica a 81 anni don Giuliano Pastori, parroco della Diocesi di Foligno. Per molti anni titolare della parrocchia di SS Maria Assunta di Scopoli, don Giuliano era nato ...

Lutto ad Oriolo per la tragica morte dell’operaio Giulio Capatti : L’incidente stradale avvenuto ad Oriolo di Voghera è stato fatale per Giulio Capatti, 42 anni, residente nella località dove è

Lutto nel mondo dei butteri - abbiamo perso Mauro Perni - : Come non parlava tanto degli anni che ha passato al Quirinale lavorando con Scalfaro e Ciampi, o di quelli in cui ha seguito Papa Giovani Paolo II nei suoi viaggi per il mondo: una volta si era ...

Bocce : Lutto per la morte di Flavio Avetta : Anche il mondo boccistico valdostano è in Lutto per la morte di Flavio Avetta, giocatore del Gaglianico , Biella, . Aveva 66 anni. Si è dovuto arrendere a un male incurabile. Nella sua lunga carriera, in parte ...

Wanda Ferragamo è morta : Lutto nella moda/ Ultime notizie : Matteo Renzi "Perdiamo una donna generosa" : Wanda Ferragamo è morta: lutto nel mondo della moda per la scomparsa della vedova di Salvatore, ideatore della celebre maison di cui divenne presidente onorario.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:36:00 GMT)

Gorgonzola in Lutto per la scomparsa di Enrico Balconi : Gorgonzola piange il volontario dal cuore d'oro. Gorgonzola saluta l'amico avisino lutto a Gorgonzola per la scomparsa di Enrico Balconi , che si è spento a 84 anni nella sua abitazione. L'uomo lascia ...

Pelonzi : Lutto cittadino per deportazione ebrei e Fosse Ardeatine : Roma – “Come Partito democratico ci faremo portatori della richiesta di proclamare il 16 ottobre e il 24 marzo giornate di lutto cittadino: la prima in memoria dei 1.022 ebrei deportati dal ghetto di Roma, la seconda in ricordo dei 335 italiani uccisi alle Fosse Ardeatine”. Lo annuncia in una nota il capogruppo capitolino Pd, Giulio Pelonzi. “Domani stesso- prosegue- portero’ la questione in apertura ...