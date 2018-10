L’Uomo del Giorno | Vincent Koziello | obiettivo di varie squadre di Serie A

calcioweb.eu

: #DiMaio il recordman di posti di lavoro persi dall’inizio del suo mandato dice a #Draghi che “avvelena il clima”. L… - AlessiaMorani : #DiMaio il recordman di posti di lavoro persi dall’inizio del suo mandato dice a #Draghi che “avvelena il clima”. L… - emergenzavvf : #Firenze #27ott, uomo colto da malore rimane bloccato in casa: intervengono i #vigilidelfuoco, che con l’ausilio de… - Agenzia_Italia : #Pittsburgh L'uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti quando sono arrivati, costringendoli a ripararsi dietro le… -

(Di domenica 28 ottobre 2018)è nato a Grasse, il 28 ottobre 1995, è un calciatore francese, centrocampista del Colonia.Cresciuto nel settore giovanile del Cannes, nel 2013, dopo essere stato scartato perché troppo esile fisicamente, passa al Nizza. Ha esordito con la prima squadra degli aquilotti il 1º novembre 2014, nella partita di campionato persa per 1-3 contro il Lione. Il 16 gennaio 2018 viene acquistato dal Colonia, con cui firma fino al 2022. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo L’Uomo deldidiA CalcioWeb.