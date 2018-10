Lotta | Mondiali Budapest 2018 | assegnati altri tre titoli iridati nella greco-romana

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : nei 97 kg subito fuori Nikoloz Kakhelashvili : Brutte notizie per l’Italia nella penultima giornata dei Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria, nella greco-romana, categoria 97 kg, l’azzurro Nikoloz Kakhelashvili è stato eliminato ai sedicesimi dall’armeno Artur Aleksanyan, che lo ha rimontato e battuto ai punti per 5-1. Ora il Lottatore italiano può sperare solamente nei ripescaggi per la medaglia di bronzo. L’azzurro era partito bene ed aveva approfittato della ...

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (sabato 27 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : Proseguiranno oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali senior di Lotta: in questa ottava giornata di gare saranno protagoniste sei categorie di peso della Lotta greco-romana. Tre, 60, 67 e 87 kg disputeranno i ripescaggi al mattino e le finali in chiusura di giornata, mentre altre tre, 77, 97 e 130 kg vedranno le qualificazioni al mattino e le semifinali nel primo pomeriggio. Ci sarà un solo azzurro in gara, Nikoloz Kakhelashvili nei 97 kg. Di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - timidi segnali verso il futuro. Lodadio fa sognare in grande - si Lotta per il podio! : L’Italia ha battuto un colpo ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e lo ha fatto tra gli uomini dove nell’ultimo lustro avevamo faticato in maniera enorme, rimanendo fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 e non riuscendo mai a essere minimamente competitivi nelle competizioni che contano. Marco Lodadio ha ruggito come speravamo e ha conquistato la qualificazione alla finale agli anelli, riportandoci a un atto conclusivo della rassegna ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : assegnati i primi quattro titoli della greco-romana. Out Parisi e Sanfilippo : La settima giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) è andata in archivio con l’assegnazione dei primi quattro titoli della Lotta greco-romana nelle categorie 55, 63, 72 e 82 kg. Sono cominciati i tabelloni di altre tre categorie di peso (60, 67, 87 kg) in cui sono stati eliminati i due azzurri in gara. Fabio Parisi è stato eliminato al primo turno dei -87 kg dal bielorusso Kuliyeu mentre ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio Sanfilippo eliminato agli ottavi nei 67 kg : Si ferma agli ottavi la corsa di Ignazio Sanfilippo ai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, l’italiano è stato nettamente sconfitto negli ottavi, venendo schienato dal nipponico Tsuchika Shimoyamada dopo neppure un minuto e mezzo, quando era già in svantaggio per 0-8. L’incontro si era messo subito male per l’azzurro, che dopo 27″ era stato spinto fuori dall’avversario, che ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio Sanfilippo supera i sedicesimi nei 67 kg : Finalmente buone notizie per l’Italia dai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, Ignazio Sanfilippo ha dominato il suo incontro dei sedicesimi, schienando il boliviano Yerko Fidel Cadtro Fernandez dopo circa un minuto e mezzo, quando era già in vantaggio 9-0. L’incontro si era messo subito bene per l’azzurro, che dopo 24″ aveva spinto fuori l’avversario, guadagnando i primi ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Fabio Parisi esce ai sedicesimi negli 87 kg : Si ferma ai sedicesimi la corsa di Fabio Parisi ai Mondiali di Lotta: a Budapest nella greco-romana, categoria 87 kg, l’azzurro è stato battuto all’esordio dal bielorusso Radzik Kuliyeu. Dopo aver a lungo condotto la contesa, l’azzurro si è fatto sorprendere ed ha subito lo schienamento. Nella prima metà di gara Parisi era passato in vantaggio per 1-0 a 4’42” e nella successiva fase di Lotta a terra aveva allungato ...

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (venerdì 26 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : I Campionati Mondiali di Lotta giungono nell’ultima parte del programma di gare, con le ultime tre giornate in cui verranno assegnati Tutti i titoli iridati della Lotta greco-romana. Nella settima giornata andranno in scena i ripescaggi e le finali delle categorie 55, 63, 72 e 82 kg, inoltre cominceranno i tabelloni di tre nuove categorie: 60, 67 e 87 kg. Dopo una giornata senza azzurri in gara, la nazionale italiana di Lotta schiera due ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : assegnati altri quattro titoli. Iniziati i match di greco-romana : Si conclude la sesta giornata dei Mondiali di Lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati quattro titoli in ambito femminile e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani nella greco-romana. Oggi nessun italiano era in gara. Il nostro medagliere è fermo ad una medaglia di bronzo. Lotta FEMMINILE Nei 50 kg oro alla nipponica Yui Susaki che in finale batte l’azera Mariya Stadnik, mentre le medaglie di bronzo vanno ...

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (giovedì 25 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : Proseguiranno oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali senior di Lotta: in questa sesta giornata di gare saranno protagoniste otto categorie di peso, quattro della Lotta libera femminile e quattro della Lotta greco-romana. Quattro, ovvero 50, 53, 57 e 62 kg femminili disputeranno i ripescaggi al mattino e le finali in chiusura di giornata, mentre altre quattro, ovvero 55, 63, 72 e 82 kg della Lotta greco-romana vedranno le qualificazioni al ...

Lotta femminile - Mondiali Budapest 2018 : assegnati altri quattro titoli. Sara Da Col out al primo turno : Si conclude la quinta giornata dei Mondiali di Lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati altri quattro titoli e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani, nella Lotta femminile. Oggi niente da fare per l’Italia: Sara Da Col, impegnata nei 62 kg, va fuori nel turno di qualificazione e non può sperare nei ripescaggi. Nei 65 kg oro alla finlandese Petra Maarit Olli che in finale batte la canadese Danielle ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : Sara Da Col eliminata al primo turno dei -62 kg dalla statunitense Velte. Azzurra appesa a un filo per il ripescaggio : La quinta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta si è aperta nel peggiore dei modi per l’Italia, con la prematura eliminazione di Sara Da Col (unica rappresentante Azzurra per la giornata odierna) al primo turno dei -62 kg. La 26enne italiana è stata nettamente sconfitta dalla statunitense Mallory Velte per 10-0 all’esordio, ed ora attende il prosieguo del torneo per capire se verrà ripescata per il mini-tabellone che porta ...

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 24 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : Il programma dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest prosegue con una quinta giornata di gare in cui verranno assegnati quattro titoli nella Lotta libera femminile. Precisamente saranno i 65, 68, 72 e 76 kg che cominceranno a partire dalle 10.30 con i tabelloni di ripescaggio per il bronzo e che culmineranno con la sessione serale in cui andranno in scena le sfide decisive per le medaglie. Nella sessione ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : assegnati gli ultimi due titoli al maschile ed i primi due al femminile. Bronzo per Conyedo - out Dalma Caneva : Il medagliere dell’Italia si sblocca alla quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest grazie alla medaglia di Bronzo di Abraham Conyedo nella categoria olimpica dei 97 kg. Peccato per la prima azzurra impegnata nella Lotta libera femminile, infatti Dalma Caneva è stata estromessa dal tabellone dei 68 kg ai quarti di finale dalla cinese Feng Zhou mancando anche il ripescaggio a causa della ...