Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno litigato? L’ex corteggiatore svela tutto

Uomini e Donne - trono classico : lo sfogo di Lorenzo Riccardi | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne . I protagonisti della puntata sono stati i quattro tronisti: Lorenzo Riccardi , Luigi Mastroianni, Mara Fasone e Teresa Langella. La prima parte è stata dedicata al trono maschile. Lorenzo e Luigi si contendono la corteggiatrice Giada, che ha fatto segno nel cuore del tronista pugliese. La ragazza nella scorsa puntata ha accettato di ballare con l’ex ...

UeD gossip - Lorenzo Riccardi e Giulia caos : i due sono d’accordo? : Uomini e Donne gossip : Lorenzo Riccardi per Giulia Cavaglia finisce nel mirino del pubblico A Uomini e Donne sicuramente la corteggiatrice che ha più colpito Lorenzo Riccardi è Giulia Cavaglia. L’ha conosciuta su Witty e da allora appare visibilmente imbarazzato di fronte a lei. Ma vi anticipiamo che tra i due ne accadranno delle belle. […] L'articolo UeD gossip , Lorenzo Riccardi e Giulia caos : i due sono d’accordo? proviene da ...

Lorenzo Riccardi - Giulia Cavaglia sta recitando? Le dure parole dell’ex fidanzato : Lorenzo e Giulia non si frequentano più? L’ex fidanzato della corteggiatrice spiazza tutti! Giulia Cavaglia sta recitando una parte? Anche Lorenzo Riccardi ha dei dubbi sulla sua corteggiatrice. E non li ha mai negati. Giulia, quindi, per potersi fare spazio nel cuore del tronista di Uomini e Donne deve impegnarsi il doppio rispetto alle altre. […] L'articolo Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia sta recitando? Le dure parole ...