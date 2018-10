Lombardia : Rolfi - sempre più terra vitivinicola - cooperazione fondamentale (2) : (AdnKronos) - "E' una vitalità enorme -rimarca l'assessore-: parliamo di 3mila aziende vitivinicole, con una buona componente cooperativistica, circa 300 aziende giovani e molte a guida femminile: siamo una regione anche vitivinicola, che lo scorso anno ha toccato il record delle esportazioni". "Dob

Lombardia : Rolfi - 3 - 5mln euro a imprese agricole per sostenibilità : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Nell'ambito del programma di sviluppo rurale, la Regione Lombardia ha destinato 3,5 milioni di euro a 419 aziende agricole lombarde per investimenti di carattere agro climatico ambientale. Le risorse saranno distribuite grazie alla 'Misura 10 - sottomisura 10.1' e la gr

Lombardia : Rolfi - da sabato caccia al cinghiale in provincia di Brescia : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Comincerà sabato prossimo, 27 ottobre, la cacciala cinghiale in provincia di Brescia. "Dopo qualche intoppo di carattere burocratico, non generato dalla Regione ma risolto dalla Regione, sabato inizia finalmente la caccia al cinghiale in provincia di Brescia. Si tratta

Lombardia : Rolfi - sbloccati rimborsi assicurativi agricoltura : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "Ringrazio il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, che è riuscito a sbloccare decine di milioni di euro di rimborsi assicurativi da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La situazione sta strangolando i consorzi di difesa che anticipan

Lombardia : Rolfi - bene proroga 'bonus verde' per esigenze florovivaisti : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Ottima notizia. Il governo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze di un comparto che, grazie al bonus verde, può avere una boccata d'ossigeno". Così Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, commenta la proroga del

Caccia : Rolfi - Lombardia favorevole ad attività venatoria : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - "Al di la' di ciò che ha deciso il Consiglio regionale, che e' sovrano, risulta chiaro come il problema principale relativo alla limitazione all'attività venatoria sia l'atteggiamento ideologico e politicizzato di Ispra. Intendo non far cadere lo stimolo del Consiglio e

Lombardia : Rolfi - Regione valorizza iniziative agroalimentari : Milano, 29 set. (AdnKronos) - "In questi anni la Regione Lombardia sarà attiva per organizzare, valorizzare e promuovere iniziative volte a far conoscere le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Vogliamo dialogare con le associazioni di categoria e gli altri enti istituzionali per fare re

Lombardia : Rolfi - 500mila euro per agricoltura comunità montane : Milano, 29 set. (AdnKronos) - E' stato siglato il provvedimento regionale che dispone l'approvazione del riparto di 500.000 euro a favore delle Comunita' montane per sostenere l'agricoltura in aree di montagna. "L'agricoltura di montagna serve a garantire il presidio del territorio e la tutela del p

Lombardia : Rolfi - qualità vini top - rilanciare connubio con ristorazione (2) : (AdnKronos) - Saranno 20 le aziende del comprensorio che, dalle 11 alle 18, apriranno le porte ad appassionati, degustatori e winelover: tre percorsi che attraversano le colline moreniche del Garda, da Pozzolengo ai Comuni rivieraschi di Moniga e Manerba, fino ai borghi dell'entroterra. Ogni cantina

Lombardia : Rolfi - qualità vini top - rilanciare connubio con ristorazione : Milano, 28 set. (AdnKronos) - E' stata presentata, stamattina, a Brescia, la 17esima edizione di 'Profumi di Mosto', l'itinerario d'autunno nelle cantine della Valtenesi, in programma domenica 7 ottobre. "Voglio rilanciare il connubio tra ristorazione e settore vinicolo -ha detto l'assessore regiona

Agricoltura : Rolfi - Lombardia ha cambiato passo - vicina a montagna : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Risorse economiche, ma anche più attenzione in fase di pianificazione del prossimo Psr. E poi valorizzazione della filiera bosco-legna e assegnazione delle malghe alla gente di montagna. Questi i passaggi principali dell'intervento di Fabio Rolfi, assessore all'Agricolt

Lombardia : Rolfi - al via tavolo ufficiale per settore suinicolo : Milano, 25 set. (AdnKronos) - "Ho deciso di istituire un tavolo ufficiale in Regione Lombardia per il settore suinicolo: il settore ha bisogno di fare sistema". Lo annuncia Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. La decisione è stata assunta dopo che, la sett

Lombardia : Rolfi - coordinare forze per risolvere problema nutrie (2) : (AdnKronos) - La novità dell'accordo riguarda il coinvolgimento attivo degli Enti Parco e dei Consorzi irrigui. "Ognuno deve fare la propria parte - ha esortato l'assessore -: grazie a questo protocollo l'attivita' di contenimento della nutria non si fermerà ai confini delle aree protette, come succ

Lombardia : Rolfi - coordinare forze per risolvere problema nutrie : Milano, 21 set. (AdnKronos) - L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi ha siglato, questa mattina, con il vicepresidente della Provincia di Brescia Andrea Ratti, i rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani e i presidenti degli En