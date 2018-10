Lombardia | Cattaneo | situazione rifiuti non allarmante 2

Lombardia : Cattaneo - situazione rifiuti non allarmante : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "Meno di venti incendi per 3.247 impianti in Lombardia nel 2018. È un dato che non possiamo sottovalutare, ma che non descrive una situazione di drammatico allarme. La guardia è alta, ma i numeri non sono al momento tali per ipotizzare un'emergenza incendi". Così l'asse

Lombardia : Cattaneo - insediato Osservatorio transizione energetica (2) : (AdnKronos) - Nel corso del confronto sono state illustrate le proiezioni dei principali modelli climatici, che porteranno nel Nord Italia, entro l'anno 2050, a un innalzamento di 1.5° delle temperature medie annuali e di 3.5° entro il 2100. "Stiamo già vedendo le prime conseguenze del riscaldamento

Lombardia : Cattaneo - insediato Osservatorio transizione energetica : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Si è insediato a Palazzo Lombardia l'Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica, convocato dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, cui hanno partecipato oltre 50 soggetti che saranno impegnati in un lavoro comune per trova

Rifiuti : Cattaneo - meno di 20 incendi - in Lombardia nessun allarme (2) : (AdnKronos) - Regione Lombardia, ha aggiunto l'assessore "si è già attivata per rafforzare il presidio territoriale aumentando le verifiche e i controlli sugli impianti non autorizzati, anche attraverso la collaborazione con il nucleo operativo ecologico dei carabinieri e con i carabinieri forestali

Rifiuti : Cattaneo - meno di 20 incendi - in Lombardia nessun allarme : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - "meno di venti incendi su 3247 impianti in Lombardia nel 2018. È un dato che non possiamo sottovalutare, ma che non descrive una situazione di drammatico allarme. La guardia è alta ma i numeri non sono al momento tali per ipotizzare un'emergenza incendi". Lo ha detto l'

Lombardia : Cattaneo - cogliere opportunità energia a zero emissioni : Milano, 14 set. (AdnKronos) - "Il cambiamento climatico è davvero la sfida, ancora poco conosciuta, di questo secolo: la temperatura mondiale continua a crescere e negli ultimi anni si sono registrati in tutto il mondo record storici con innalzamenti significativi delle temperature". Lo ha detto l'a

Lombardia : Cattaneo - intensificare azione Regioni per migliorare clima : La coalizione comprende governi di tutto il mondo che rappresentano oltre il 43% dell'economia globale, 34 trilioni di dollari di PIL e 1,3 miliardi di persone. Un ulteriore impegno riguarda la ...

Lombardia : Cattaneo - intensificare azione Regioni per migliorare clima (2) : (AdnKronos) - "Occorre intensificare la nostra azione per migliorare e rendere più efficaci le singole politiche che messe insieme a sistema possono invertire la rotta -spiega l'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo-. I governi presenti in questi giorni hanno garantit

Lombardia : Cattaneo - intensificare azione Regioni per migliorare clima : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Un confronto tra 72 rappresentanti dei governi di tutto il mondo: premier, governatori, ministri e delegati per concordare un'azione collettiva sul clima da attuare a livello nazionale e regionale. E' stato questo il primo esito dell'incontro promosso dall"Under 2 Coali

Lombardia : Cattaneo vola a San Francisco per 'Global climate action summit' : Milano, 11 set. (AdnKronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, è in missione istituzionale a San Francisco (California, Usa) per partecipare ed intervenire al 'Global climate action summit'. L'incontro, che si svolgerà dal 12 al 14 settembre al 'Moscone Cente

Lombardia : Cattaneo su ex Sisas - masterplan condiviso tra Regione ed enti (2) : (AdnKronos) - Nel corso dei prossimi mesi Infrastrutture Lombarde realizzerà il progetto di caratterizzazione del sito, che dovrebbe terminare nel mese di gennaio 2019. Il progetto è finalizzato ad individuare quanto sono inquinati i suoli e se si tratta di inquinamento diffuso o concentrato, elemen

Lombardia : Cattaneo su ex Sisas - masterplan condiviso tra Regione ed enti (3) : (AdnKronos) - Il parcheggio ex Sisas è uno dei primi interventi che potranno essere realizzati nell'immediato. Si tratta di un'area contigua alla stazione di Pioltello e funzionale anche al trasporto pubblico locale. "Quest'area può essere oggetto di un'iniziativa più immediata e di recupero e riuti

Lombardia : Cattaneo - emergenza fanghi - serve decreto in tempi brevi : Milano, 5 set. (AdnKronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha convocato e ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Lombardia i componenti della cabina di regia per la gestione dell'emergenza fanghi, che si e' venuta a creare dopo la sentenza del luglio scorso

Lombardia : Cattaneo - prima per capacità produttiva da fonti rinnovabili (2) : (AdnKronos) - "Questo dato positivo -prosegue l'assessore- non ci accontenta, ma pone davanti a noi nuove sfide rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili incrementando soprattutto l'efficienza energetica per evitare sprechi e dispersioni, fattore che riguarda tutti settori economici,