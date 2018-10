Lo spread affonda i conti di Poste Vita e finisce anche sulle polizze dei clienti 

BORSA MILANO apre in deciso calo - affondano banche con allargamento spread : ** Mentre lo spread Btp/Bund tocca quota 300 con l'inasprirsi delle tensioni tra governo ed Europa sulla politica di bilancio , le banche affondano e cedono in media il 3% , con BANCO BPM in asta di ...

I mercati bocciano il Def : Piazza Affari affonda - adesso lo spread fa paura : A deludere, si spiega dalle sale operative, non è tanto il numero in sé quanto la credibilità del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del governo nel suo complesso, dopo che nei giorni scorsi è ...

Borsa Milano affonda : -3 - 72%. spread 269 : 18.03 Borsa Milano affonda:-3,72%. Spread 269 Chiusura pesante per la Borsa di Milano, all'indomani del via libera del CdM alla Nota di aggiornamento al Def che prevede un deficit/Pil al 2,4%.L'indice Ftse Mib, che era arrivato a cedere il 4,6%, perde a fine seduta il 3,72% a 20.711 punti. All Share a -3,51%. Bruciati oltre 22 mld. A picco le banche. Lo Spread Btp-Bund, dopo un massimo a quota 280,ripiega a 269punti base, comunque in forte ...