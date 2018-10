Lo Show dei record su TV8 | Enrico Papi conduttore

blogo

(Di sabato 27 ottobre 2018) Lo scorso agosto su Blogo avete letto in anteprima che Lodeiavrebbe abbandonato Mediaset per approdare su Tv8. Oggi possiamo aggiungere che sarebbe stato scelto il. Si tratterebbe di, volto di punta (per mancanza di concorrenze interna?) del canale free del gruppo free, al timone dell'ormai collaudatissimo Guess my age. La prima registrazione sarebbe fissata per sabato 10 novembre a Roma, presso gli studi De Paolis in via Tiburtina. Per la data di messa in onda, invece, al momento, non ci sono certezze.Lodeisu TV8:pubblicato su TVBlog.it 27 ottobre 2018 13:15.