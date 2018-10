LIVE Sci alpino | Coppa del Mondo Sölden 2018 | seconda manche dalle 13 00 Federica

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdelladel gigante di. Dopo la prima prova in testa c’èBrignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale. In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti inposizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese Tessa Worley (+0.40) e l’americana Mikaela Shiffrin (+0.60). Prevista grande battaglia nella, con Brignone che punta a salire sul gradino più alto del podio in questa prima gara stagionale. OA Sport vi propone la DIRETTAdelladel gigante femminile di, prova d’apertura delladel-2019 di sci: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi ...