L' Italia ha un problema con le sue donne

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott. , askanews, - l'Italia "non è un problema" per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott., askanews, - l'Italia 'non è un problema' per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Gli studenti poveri vanno male a scuola. Ed è un problema molto Italiano : I poveri vanno male a scuola e meno la società si occupa di loro, peggiori sono i risultati. Sembra un assioma banale, ma l'ultimo Rapporto Ocse-Pisa ha cristallizzato quella differenza sociale in base alla quale in Italia le competenze acquisite a scuola sono legate fortemente all'origine degli studenti. "Equità nell'istruzione: abbattere le barriere alla mobilità sociale", è il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Italia - arriva un assist dalla Germania : "Fare più debito non è un problema" : Cioè la depressione economica del Belpaese, che soffre per 'l'alto tasso di disoccupazione e il massiccio crollo dell'andamento dell'economia negli ultimi 20 anni' . Motivo per il quale 'crescita e ...

Mafia - per gli Italiani non è un problema. Riguarda soprattutto il Sud : Ma quando ci sono corruzione e Mafia, l'economia va a fondo' e che 'la nostra zavorra sono Mafia e corruzione, quest'ultima dilaga'. Per de Raho non c'è, da parte della politica 'l'attenzione' ed è ...

Più di un milione e mezzo di Italiani ha un problema con il gioco d’azzardo : In Italia un adulto su tre ha giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno, per un totale di ben 18 milioni di italiani. Un numero elevatissimo, a cui si aggiungono anche un milione e mezzo di giocatori problematici, persone che potrebbero aver perso il controllo del proprio comportamento di gioco. Sono questi alcuni degli allarmanti dati emersi dalla prima indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo dell’Istituto superiore di sanità ...

Fs fa rotta verso AlItalia - ma c'è il problema bond : Poiché sono controllate al 100% dal ministero dell'Economia, le FS hanno già scritto all'azionista chiedendo come agire: non risulta che finora sia giunta risposta. Ieri il ministro dei Trasporti ...

Manovra - c’è un problema generazionale : chi pagherà le pensioni degli Italiani? : “Quale cambiamento?” Era questo lo striscione di apertura di uno dei cortei studenteschi che hanno invaso le città nel fine settimana. Giovani che protestavano contro il governo. Un governo che gli aveva promesso tanto sul loro futuro e che oggi sta tagliando il loro presente. Nella Manovra ci sono tagli alla scuola, all’editoria, alla cultura e alla ricerca. Tagli lineari e abolizioni di agevolazioni fiscali a sostegno delle ...

Italia - Mancini : "Non esiste il problema centravanti" : Il ct torna sulla vittoria contro la Polonia: "Voglio una squadra sempre offensiva. I ragazzi meritavano una gioia"

Italia - Mancini : “Voglio dare mentalità vincente. Problema centravanti? Non esiste” : “Il prossimo step per la Nazionale? Dobbiamo migliorare molto perché bisogna dare continuità ai risultati e alle prestazioni, dobbiamo essere una squadra offensiva che gioca per attaccare sia in casa che fuori. Per farlo ci vuole tempo, bisogna avere pazienza, ma è questo il nostro obiettivo: dare una mentalità vincente“. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, due giorni dopo la vittoria ...

Mancini : 'L'Italia non ha il problema del centravanti' : ROMA - ' Il calcio è questo: ci sono dei momenti in cui non vinci e non sai perché anche se lo meriti, a volte gli attaccanti giocano bene e non riescono a fare gol, poi di colpo cambia: quindi ...

Roberto Mancini : “Voglio dare una mentalità vincente all’Italia. Non esiste un problema centravanti - il lavoro è lungo” : L’Italia ha evitato la retrocessione nella Serie B della Nations League e la vittoria conquistata in Polonia ha galvanizzato la nostra Nazionale, tornata al successo dopo praticamente un anno di digiuno per quanto riguarda gli incontri ufficiali. Gli azzurri hanno conquistato la salvezza nella massima categoria della neonata competizione organizzata dalla UEFA e ora possono addirittura lottare per il primo posto nel girone contro il ...

Nazionale - Mancini : 'L'Italia non ha il problema del centravanti' : 'Il calcio è questo: ci sono dei momenti in cui non vinci e non sai perché anche se lo meriti, a volte gli attaccanti giocano bene e non riescono a fare gol, poi di colpo cambia: quindi assolutamente ...