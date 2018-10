Listeria nel salmone affumicato causa 4 morti in tutta Europa | il ceppo in uno

Listeria nel salmone affumicato : 12 persone colpite e quattro morte - individuato il focolaio in uno stabilimento di produzione : Dodici persone colpite da Listeria di cui quattro sono decedute. A causare il contagio, secondo le autorità sanitarie, sarebbe stato il salmone affumicato a freddo prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon. A rivelarlo è stata una nota dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Per ora il focolaio di listeriosi ha interessato Danimarca, Germania e Francia. Le ...