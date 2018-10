Listeria nel salmone affumicato | 12 persone colpite e quattro morte | individuato il

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dodicidadi cuisono decedute. A causare il contagio, secondo le autorità sanitarie, sarebbe stato ila freddo prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon. A rivelarlo è stata una nota dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Per ora il focolaio di listeriosi ha interessato Danimarca, Germania e Francia. Le analisi di laboratorio hanno confermato che è stato lo stesso ceppo a causare il contagio. Le infezioni damonocytogenes si sono verificate tra l’ottobre 2015 e il maggio 2018. I Paesi più colpiti sono Danimarca e Germania, mentre in Francia si è verificata una sola infezione, dovuta però a una confezione diprodotta nello stesso stabilimento polacco. Secondo l’Ecdc esiste una contaminazione ambientale proprio nell’impianto polacco ...