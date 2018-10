L’isola di Pietro 2 | Lorella Cuccarini parla del suo personaggio

L’isola di Pietro 2 - cast e profilo dei personaggi : cast e protagonisti de L’Isola di Pietro 2, la fiction di successo di Canale 5 con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis L’Isola di Pietro è tornata con la seconda stagione. Accanto ai volti storici di Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni e Chiara Baschetti in quello della figlia Elena, la serie televisiva italiana diretta da Umberto Carteni si arricchisce di tante new entry e personaggi. Ecco tutti i volti ...

L’isola di Pietro 2 - Seconda Puntata : la Scomparsa di Vanessa Silas! : Dopo la messa in onda della prima Puntata, prosegue il successo della Seconda serie della fiction Mediaset L’isola di Pietro2. Dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Canale e l’arresto del suo assassino, Pietro Sereni si ritroverà coinvolto negli intrighi e nelle indagini per la Scomparsa di Vanessa Silas. Ha preso il via una nuova stagione della fiction di successo targata Mediaset L’isola di Pietro 2 dopo il tragico evento, la morte di ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e L’isola di Pietro 2 : ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti il sindaco di Riace Mimmo Lucano, si è aggiudicato la gara degli Ascolti come numero di telespettatori nel prime time del 21 ottobre, ma in termini di share è stato superato da ‘Li’isola di Pietro 2‘ su Canale 5. Precisamente il programma di Rai1 è stato seguito da 3.701.000 (share 14.6%). Buon risultato, sottolinea la Rai, anche sui social dove ...

L’isola di Pietro 2 : Prima Puntata! : Nei panni del pediatra di Carloforte, Gianni Morandi torna nelle reti Mediaset con la nuova stagione de L’isola di Pietro 2, sei appuntamenti che vedranno il dottor Pietro Sereni cercare di risolvere diversi misteri. Quali nuovi casi dovrà risolvere il pediatra? Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, torna su canale 5 una delle fiction di successo più apprezzata dal pubblico L’isola di Pietro 2. Protagonista tornato sul grande schermo ...

L’isola di Pietro 2 - Caterina ritorna a vedere? Anticipazioni sul futuro della ragazza : Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Caterina rimarrà cieca a vita? Caterina ritorna a vedere? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci danno nuovamente la conferma che sarà lei una delle protagoniste di questa seconda stagione. Caterina Rovandi (Alma Noce) è stata vittima di un terribile incidente causato da suo padre. Ha iniziato un inseguimento […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Caterina ritorna a vedere? ...

Ascolti tv L’isola di Pietro 2 - ottimo esordio per Gianni Morandi e i suoi “figli” : Non c’erano dubbi sulla vittoria nella gara degli Ascolti tv per L’Isola di Pietro 2. Proprio per lo stesso motivo il pubblico di Solo 2 aveva chiesto con insistenza lo spostamento della messa in onda dal venerdì alla domenica sera ma senza successo. Victoria 2 ha lasciato il posto al pediatra interpretato da Gianni Morandi che ha saputo conquistare il pubblico tra morti, feriti e un rocambolesco incidente che ha rovinato la vita di ...

L’isola di Pietro 2 - seconda puntata : una drammatica verità : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, seconda puntata: i dubbi di Elena Ieri sera è andata in onda la prima puntata de L’isola di Pietro 2. La fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Alma Noce è stata seguita al suo esordio da 3.328.000 telespettatori pari al 15,27% di share. Cosa succederà nella seconda puntata de L’isola di Pietro 2 in onda domenica prossima? La serenità di Pietro, Elena, ...

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%) - male Giusti sul Nove (1.1%). In sovrapposizione : Venier 16.09% - D’Urso 16.28% : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

L’isola di Pietro 2 conquista il pubblico di Canale 5 e promette scintille : cos’altro succederà? : Ottimo esordio per L'Isola di Pietro 2 che debutta alla domenica sera riempiendo il vuoto lasciando da Victoria 2 e dalle sue storie. Gianni Morandi rimette in moto il suo Pietro e il tempo non sembra essere passato per lui nonostante tutto quello che è successo nella prima stagione. La storia del pediatra sembra sempre più diventare quella di preti e suore già note al pubblico della fiction con la differenza che la sua famiglia, in un modo o ...

L’isola di Pietro 2 streaming - come rivedere le puntate : Vuoi rivedere L’Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi? Se hai perso una delle puntate della serie, ecco dove è possibile rivederle in streaming e OnDemand L’Isola di Pietro è tornata con la seconda stagione in prima assoluta su Canale 5. La miniserie televisiva diretta da Umberto Carteni e prodotta Lux Vide promette grandi sorprese e tante novità. A cominciare dall’ingresso nel cast di Lorella Cuccarini che si va così ad ...

L’isola di Pietro 2 - anticipazioni 28 ottobre : alta tensione tra Alessandro ed Elena - e Caterina? : Nella seconda puntata de L’Isola di Pietro 2 le cose non faranno altro che peggiorare per Elena. Gli uomini della sua vita le stanno mentendo: da una parte c’è Alessandro legato alla donna trovata morta, Giulia, dall’altra il padre Pietro che ha accolto in casa il giovane Diego, sospettato dell’omicidio. Il pediatra ha deciso di accoglierlo in casa perché all’epoca fu lui a farlo nascere e a prendersi cura del ...