Liga | un Clasico storico | il primo senza CR7 e Messi dopo 11 anni

gazzetta

: ? Lionel Messi manquera le #Clasico... - beinsports_FR : ? Lionel Messi manquera le #Clasico... - ETGazzetta : #Liga, ci aspetta un #Clasico storico: il primo senza #CR7-#Messi 11 anni dopo - MondoSportivoIT : #Liga ????? Domenica pomeriggio il #Clasico, Barcellona vs Real Madrid. Ultima chiamata per #Lopetegui? Nell'antic… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Non ci sono dubbi che quella tra Madrid e Barcellona oggi è ancora La Partita in tutto il mondo. I NUOVI PROTAGONISTI - Però il vento sta girando e il marchio non brilla più come nel passato decennio.