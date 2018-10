Liga | Athletic Bilbao e Valencia restano a secco

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Sociedad - La Liga 5-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre. Riparte La Liga con il derby basco, l’anticipo dell’ottava giornata. L’impegno non sarà dei più semplici al San Mames, tra due formazioni escluse dalla competizioni europee e che occupano la parte bassa della classifica. Analisi e ...

Liga - Barcellona fermato dall'Athletic Bilbao sull'1-1 : Il Barcellona non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro l'Athletic Bilbao nell'anticipo della settima giornata della Liga. Al vantaggio dei baschi al 41' firmato da De Marcos, risponde all'84' ...

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 1-1 : Munir risponde a De Marcos : No, il Barça non può permettersi di lasciare Messi in panchina. Soprattutto questo Barça pallido e insicuro, e un po' sfigato,. Valverde ha lasciato Leo fuori per 55 minuti e ha perso altri due punti: ...

Pronostico Barcellona vs Athletic Bilbao - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Athletic Bilbao, sabato 29 settembre. La settima giornata di Liga vedrà il Barcellona ospitare al Camp Nou l’Athletic Bilbao in una sfida che potrebbe rilanciare gli uomini di Ernesto Valverde, dopo la clamorosa sconfitta a Leganés. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Primo stop in Liga per il Real Madrid : Isco non basta - solo 1-1 con l'Athletic Bilbao : Athletic Club-Real Madrid 1-1 33' Muniain , A, , 64' Isco , R, Primo tempo Tre vittorie nelle prime tre giornate: il Real Madrid non intende mollare il Barcellona, salito a quota 12 dopo la vittoria ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Madrid - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre. Il sabato della Liga si conclude al San Mames tra due club storici del calcio spagnolo e che non sono mai retrocessi. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Athletic Bilbao e Real Madrid?L’Atheltic Bilbao, dopo aver battuto il Leganes ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Huesca - La Liga 27-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 2^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Athletic Bilbao-Huesca, lunedì 27 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Athletic Bilbao-Huesca, lunedì 27 agosto. La seconda giornata della Liga si conclude al San Mames di Bilbao tra due squadre che hanno vinto all’esordio. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Athletic Bilbao e Huesca? L’Athletic Bilbao ha ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Leganes - La Liga 20-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 1^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Athletic Bilbao-Leganes, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Athletic Bilbao-Leganes, lunedì 20 agosto. La prima giornata della Liga si conclude al San Mames di Bilbao tra due formazioni con due tecnici all’esordio in panchina. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Athletic Bilbao e ...