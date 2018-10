L' ex centrocampista dell' Inghilterra Glen Hoddle ricoverato in ospedale per un malore

Un Talento al Giorno : Edimilson Fernandes - forte centrocampista della Fiorentina : Edimilson Fernandes, il 13 agosto 2018 la Fiorentina comunica di averlo acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nel 2016 arriva la prima convocazione in Nazionale per la partita di Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018, contro Andorra. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Un Talento al Giorno: Edimilson ...

Matteo Pessina inizia a giocare nel settore giovanile del Monza, dove rimane fino al 2015; nella stagione 2014-2015 viene aggregato stabilmente alla prima squadra; esordisce tra i professionisti il 6 gennaio 2015, realizzando anche una rete, contro la Pro Patria. Concluderà la stagione segnando 3 reti in 20 presenze (grazie alle quali è il giocatore con più presenze in stagione nella sua squadra) nel campionato di Lega Pro, a cui aggiunge ...

Da quest'anno, il Calcio Catania intende premiare simbolicamente l'appartenenza alla causa rossazzurra dei giocatori che vantano la più lunga militanza nel club: riceveranno il più prezioso dei doni, la maglia da incorniciare e consegnare all'archivio dei ricordi più cari, quelli che danno la forza di rinnovare le energie per conquistare nuove vittorie. Così, tutti i calciatori della prima squadra che nel corso ...

Simone Pontisso è un giovane calciatore dell'Udinese. Ha fatto il suo debutto in Serie A il 31 maggio 2015 contro il Cagliari sostituendo Perica nell'intervallo. A luglio 2016, Pontisso è stato ceduto in prestito allo SPAL per giocare in Serie B.

Luca Valzania gioca nelle giovanili del Cesena, club della sua città natale, con cui esordisce in prima squadra al termine della stagione 2013-2014, nella quale gioca una partita nel campionato di Serie B, al termine del quale i bianconeri grazie alla vittoria dei play-off sono promossi in Serie A. Nella stagione 2014-2015 Valzania viene ancora aggregato alla prima squadra romagnola, con cui nel corso della stagione esordisce in massima ...

Mattia Valoti nel 2014 diventò interamente dell'Albinoleffe che lo cedette in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona. Ha esordito in Serie A il 27 settembre 2014 contro la Roma all'Olimpico. L'11 gennaio 2015 ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Alla fine della stagione il Verona esercita il diritto di riscatto. Il 23 luglio 2015 viene ceduto in prestito al Pescara. Debutta con i biancazzurri il 9 ...

Milan - non si molla un centrocampista dell'Arsenal : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan vuole regalarsi un centrocampista a gennaio. Occhi sempre puntati su Ramsey dell'Arsenal.

Manuel Lazzari è un esterno offensivo che gioca prevalentemente come laterale destro di centrocampo, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino destro. Possiede grande dinamismo e buona capacità di corsa. Tatticamente si esprime meglio in un 3-5-2. Fa il suo esordio in Serie A il 20 Agosto 2017 allo Stadio Olimpico di Roma nel pareggio esterno di 0-0 contro la Lazio. Nella giornata seguente, il 27 agosto 2017, trova la sua ...

Infortunio Brozovic – Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, non ha ancora risolto i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare la trasferta di Ferrara di domenica scorsa, così ha dovuto lasciare il ritiro della Croazia per fare rientro a Milano. I medici della nazionale hanno visitato il giocatore nerazzurro e hanno confermato che non può ancora riprendere la normale attività sportiva. Brozovic salterà le sfide con ...

Infortunio De Rossi – Il ritorno da Empoli ha fruttato tre punti alla Roma ma anche un inaspettato Infortunio, quello di Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso ha effettuato esami strumentali a Villa Stuart che hanno restituito un responso negativo per la Roma: De Rossi, infatti, ha subito la frattura della quinta falange del piede sinistro. I tempi di recupero verranno stabiliti in base al decorso clinico, ma c'è il rischio ...

Alessandro Murgia è nato a Roma, cresce calcisticamente nel C.S. Colombo per poi passare alla Lazio con cui gioca con gli Allievi Nazionali nella stagione 2012-2013. Dalla stagione successiva fa parte della squadra Primavera con la quale disputa tre stagioni aggiudicandosi due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria andando a collezionare 95 presenze e 22 reti. Nella stagione 2016-2017, l'allenatore Simone Inzaghi, che lo aveva ...

Miha Zajc è nato a San Pietro, il 1º luglio 1994, è un calciatore sloveno, centrocampista dell'Empoli e della nazionale slovena. È un trequartista che può giocare anche come centrale di centrocampo. È dotato di un'ottima tecnica di base. È abile nei calci piazzati e nella visione di gioco. Destro di piede, possiede inoltre un buon dribbling e un buon tiro dalla lunga distanza.

Claudio Marchisio allo stadio San Pietroburgo in grande spolvero, la presentazione ufficiale del centrocampista ex Juventus Roberta Sinopoli filma e poi posta sui social i video della presentazione ufficiale di Claudio Marchisio con la maglia dello Zenit. allo stadio di San Pietroburgo l'ingresso del centrocampista ex Juventus è trionfale. Al fianco di Marchisio non mancano i due figli Davide e Leonardo che indossano le maglie che ...

Tardelli-Jorginho - scintille. Il centrocampista dell'Italia risponde stizzito : L' Italia di Roberto Mancini ha pareggiato per 1-1 contro la Polonia, con la prova degli azzurri che è stato in chiaroscuro soprattutto nel primo tempo dove ha faticato a costruire gioco a cospetto di ...