Leo Gassman a X Factor | papà Alessandro | ' Fiero di lui | ma non voglio intromettermi'

X Factor : Alessandro Gassman - parla del figlio Leo : ”Sono fiero di lui - ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte” : Ultime dichiarazioni di Alessandro Gassman sul figlio Leo Gassman a X Factor Alessandro Gassman è tornato a parlare del figlio Leo Gassman, tra i concorrenti dell’ultima edizione di X Factor. Il ventenne sogna di... L'articolo X Factor: Alessandro Gassman, parla del figlio Leo: ”Sono fiero di lui, ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Leo Gassman canta Broken Strings di James Morrison ai Live Show - una rockstar con la faccia da bravo ragazzo (video) : Leo Gassman canta Broken Strings di James Morrison nel corso del primo Live Show di X Factor 2018, in diretta giovedì 25 ottobre. Prima prova più che superata per il giovane artista, figlio d'arte. Leo Gassman è infatti il figlio di Alessandro Gassman ma ha convinto il pubblico sin dalle Audizioni del programma per il suo carisma e la sua vocalità oltre che per le sue doti interpretative. Leo Gassman ha raggiunto la fase dei Live Show e fa ...

X FACTOR 2018 - LIVE SHOW/ Diretta - eliminato e ospiti : Leo Gassmann e i Seveso Casino Palace (25 ottobre) : X FACTOR 2018, primo LIVE 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:37:00 GMT)

X Factor 2018 : Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison Leo Gassmann è arrivato ai Live Show dopo aver ...

X Factor 2018 - under uomo : Anastasio - Emanuele Bertelli e Leo Gassman : Mara Maionchi e i 3 under uomo - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria degli under uomo è guidata da Mara Maionchi ed è formata da Anastasio, Emanuele Bertelli e Leo Gassman. Anastasio a X Factor 2018 Anastasio, nome d’arte di Marco Anastasio, ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Si appassiona al rap da solo, scoprendo di avere una particolare attitudine alla scrittura. Fedez lo ha definito la penna migliore mai ...

X FACTOR 2018 - LE PAGELLE HOME VISIT/ La squadra di Mara Maionchi favoritissima con Leo Gassman e Anastasio : Tutte le scelte dei giudici di X FACTOR 2018 in vista del live show: Camilla delude, Anastasio stupisce e va avanti. Asia Argento ha lasciato il posto a Lodo Guenzi per guidare le band.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:16:00 GMT)

I concorrenti di X Factor 2018 ai Live Show : da Leo Gassman ad Anastasio i 12 scelti dai giudici : I concorrenti di X Factor 2018 sono ormai ufficiali: con gli Home Visit, l'ultima fase delle selezioni, abbiamo scoperto i nomi dei 12 concorrenti di X Factor 2018 che accedono ai Live Show, in diretta su Sky Uno da giovedì prossimo. A condurre i Live Show ci sarà il padrone di casa Alessandra Cattelan. Dopo le Auditions e i BootCamp, agli Home Visit i giudici di categoria sono stati affiancati da alcuni ospiti d'eccezione: insieme hanno ...

«X Factor 12» - Leo Gassmann ai Live : Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12«Mazza». Leo Gassmann ha accolto le suggestioni di Mara Maionchi come avrebbe fatto un ventenne ...

