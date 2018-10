L' elicottero del presidente del Leicester si schianta davanti allo stadio

Leicester - precipita fuori dallo stadio l'elicottero del presidente del club Video : Leicester, precipita fuori dallo stadio l'elicottero del presidente del club della Premier League. Dopo ogni match Vichai Srivaddhanaprabh era abituato a trasportare anche alcuni componenti del board ...

Leicester - precipita l’elicottero del proprietario : a bordo due persone : L’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabhael, proprietario del Leicester City, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio delle Foxes contro il West Ham. L’elicottero stando alle prime indiscrezioni sarebbe stato travolto dalle fiamme dopo essere caduto – immediatamente dopo il decollo – nel parcheggio dello stadio. Al momento l’elicottero è in fiamme è non è dato sapere chi ci fosse a bordo e ...

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club precipita ed esplode fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club precipita appena fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham. Non si sa con precisione chi fosse a bordo.

Shock Leicester - l’elicottero del presidente si schianta fuori dallo stadio [VIDEO] : Shock in casa Leicester e grande preoccupazione nelle ultime ore. fuori dal King Power Stadium del club inglese, si è schiantato l’elicottero che trasportava il presidente, si attendono novità su pilota, passeggeri ed eventuali passanti, sul luogo sono arrivati i pompieri. I tifosi del Leicester sono con il fiato sospeso, si attendono novità a breve, situazione preoccupante per il mondo del calcio. Theres a major incident by the ...