Leicester sotto shock | cade l’elicottero del presidente | le cause dell’incidente

calcioweb.eu

: RT @cmdotcom: #Leicester sotto schock: l'elicottero del presidente si schianta fuori dallo stadio - martyisnt96 : RT @cmdotcom: #Leicester sotto schock: l'elicottero del presidente si schianta fuori dallo stadio - CalcioWeb : +++ #LEICESTER SOTTO SHOCK: CADE L'ELICOTTERO DEL PRESIDENTE: GLI AGGIORNAMENTI [VIDEO] +++ -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Sono ore di ansia in casa, l’elicottero del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio contro il West Ham, il match è finito in pareggio. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello stadio e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto, subito dopo è scoppiato l’incendio. Non è ancora stato confermato chi ci fosse all’interno ma ildel club era presente alla partita. Immediato l’intervento di Polizia e Vigili del fuoco. Secondo quanto riportano i media britannici il portiere Kasper Schmeichel è stato visto in lacrime, messaggio di preoccupazione anche di Vardy, il calciatore in preghiera. A bordo forse anche la figlia del proprietario. Secondo alcune prime indiscrezioni, sembra cheabbia avuto dei problemi al motore, che si sarebbe dunque ...