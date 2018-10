Leicester sotto shock | cade l’elicottero con il presidente a bordo | le cause

calcioweb.eu

: Leicester sotto shock cade l’elicottero del presidente: Schmeichel in lacrime [VIDEO] - #Leicester #sotto #shock… - zazoomblog : Leicester sotto shock cade l’elicottero del presidente: Schmeichel in lacrime [VIDEO] - #Leicester #sotto #shock… - jef_sotto : RT @MediasetTgcom24: Leicester City,elicottero del presidente si schianta fuori da stadio #LeicesterCity - Lucavad72 : RT @cmdotcom: #Leicester sotto schock: l'elicottero del presidente si schianta fuori dallo stadio -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Sono ore di ansia in casa, l’elicottero del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio contro il West Ham, il match è finito in pareggio. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello stadio e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto, subito dopo è scoppiato l’incendio. Non è ancora stato confermato chi ci fosse all’interno ma ildel club era presente alla partita. Immediato l’intervento di Polizia e Vigili del fuoco. Secondo quanto riportano i media britannici il portiere Kasper Schmeichel è stato visto in lacrime, messaggio di preoccupazione anche di Vardy, il calciatore in preghiera. Aforse anche la figlia del proprietario. Secondo alcune prime indiscrezioni, sembra cheabbia avuto dei problemi al motore, che si sarebbe dunque ...