Leicester | precipita l’elicottero del proprietario | a bordo due persone

caffeinamagazine

: #UltimOra #Leicester Precipita elicottero proprietario club Incidente dopo la gara contro il #WestHam #SkySport - SkySport : #UltimOra #Leicester Precipita elicottero proprietario club Incidente dopo la gara contro il #WestHam #SkySport - Corriere : Leicester, l'elicottero del patron Srivaddhanaprabha precipita davanti allo stadio - Gazzetta_it : VIDEO #Leicester precipita elicottero proprietario squadra, il magnate thailandese #Srivaddhanaprabha… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) L’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabhael,delCity, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio delle Foxes contro il West Ham. L’elicottero stando alle prime indiscrezioni sarebbe stato travolto dalle fiamme dopo essere caduto – immediatamente dopo il decollo – nel parcheggio dello stadio. Al momento l’elicottero è in fiamme è non è dato sapere chi ci fosse ae se sia stato coinvolto anche il numero uno del club. Secondo alcuni testimoni, il velivolo è caduto nel parcheggio del club dopo aver manifestato evidenti segni di avaria. Al momento non si sa con precisione chi fosse a. Si attendono notizie sulle condizioni deldel club che secondo alcune testimonianze sarebbe salito adell’elicottero.Le autorità e i dirigenti delle Foxes non ...