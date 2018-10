Leicester | precipita fuori dallo stadio l' elicottero del presidente del club Video

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club precipita ed esplode fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester . Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipita to mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club precipita appena fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham. Non si sa con precisione chi fosse a bordo.