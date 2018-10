Leicester | precipita fuori dallo stadio l' elicottero del presidente del club Video

Leicester - precipita l’elicottero del proprietario : a bordo due persone : L’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabhael, proprietario del Leicester City, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio delle Foxes contro il West Ham. L’elicottero stando alle prime indiscrezioni sarebbe stato travolto dalle fiamme dopo essere caduto – immediatamente dopo il decollo – nel parcheggio dello stadio. Al momento l’elicottero è in fiamme è non è dato sapere chi ci fosse a bordo e ...

