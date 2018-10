Leicester | l' elicottero del presidente si schianta nel parcheggio del King Power Stadium

Leicester sotto shock - cade l’elicottero del presidente : le cause dell’incidente - Schmeichel in lacrime [VIDEO] : Sono ore di ansia in casa Leicester, l’elicottero del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio contro il West Ham, il match è finito in pareggio. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello stadio e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto, subito dopo è scoppiato l’incendio. Non è ancora stato confermato chi ci fosse all’interno ma il ...

