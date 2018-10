Leicester | l' elicottero del presidente precipita davanti allo stadio Foto|Video

Si schianta nel parcheggio dello stadio l’elicottero del presidente del Leicester : l’elicottero del presidente del Leicester City Football Club (club della Premier League inglese), Vichai Srivaddhanaprabha, si è schianta to all’esterno del King Power Stadium, nell’area del parcheggio , subito dopo essere decollato e ha preso fuoco. ...

